Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Театр ждет время перемен

Что означает переименование Театра Виктюка для репертуарной политики

Константин Богомолов переименовал Театр Романа Виктюка в Сцену «Мельников». Новое название выбрали «в честь создателя архитектора-конструктивиста Константина Мельникова», уточнили в руководстве театра. Там добавили, что ряд спектаклей будет снят с репертуара. Некоторые постановки уберут временно, им грозят изменения, «направленные на сохранение высокого художественного качества». Константин Богомолов возглавил Театр Романа Виктюка в июне 2024 года.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как изменится театр? И зачем его переименовали? Театральный критик Глеб Ситковский считает, что, скорее всего, Богомолов полностью изменит и репертуар, и работу учреждения: «Меня вся эта история с переименованием, честно говоря, очень расстроила. Я не понимаю, зачем это делать, зачем стирать имя Романа Виктюка из театральной афиши Москвы. Это действительно один из самых выдающихся режиссеров в России.

Какими будут последствия кадровых решений в отношении худруков

Это все очень неправильно. Я так понимаю, что Константин Богомолов хочет начать все с чистого листа и вообще не иметь никакой связи с театром, сцену которого он унаследовал. Думаю, все спектакли будут убраны из репертуара. Если обратиться к опыту Театра на Малой Бронной, он значительно изменился. Константин Богомолов сделал абсолютно свой репертуар».

Роман Виктюк умер в ноябре 2020 года. Художественным руководителем театра после был Денис Азаров. Константин Богомолов также сохраняет должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной, он занимает этот пост с 2019 года.

Арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич полагает, что театр Романа Виктюка может оказаться очень похожим на Театр на Малой Бронной: «Поступок достаточно неожиданный, тем более что сам Богомолов сравнительно недавно говорил о том, что оставит память о Виктюке нетронутой. Ну, значит, это согласовано с вышестоящим руководством. Вообще, вопрос о том, насколько правильно совмещение функций художественных руководителей разных коллективов, возникал, когда Валерий Гергиев стал одновременно руководить Большим театром и Мариинским.

Новые назначения в московских театрах

Два разных театра, театры репертуарные, как это будет все совмещаться? Всем руководить будет Богомолов, но он же не может менять свою точку зрения, переходя из одного театра в другой. А сделается ли Театр Виктюка похожим на Театр на Малой Бронной, мы увидим со временем. Судя по идеям и поступкам Константина Богомолова, репертуарная и художественная политика бывшего Театра Романа Виктюка изменится достаточно сильно».

Жители Москвы составили петицию к департаменту культуры. Они просят снять Константина Богомолова с должностей художественного руководителя Театра на Малой Бронной и Театра-сцены «Мельников», а так же вернуть театру прежнее название. Ученик Романа Виктюка Дмитрий Голубев в соцсетях накануне назвал переименование и изменение репертуара прекращением существования театра. “Ъ” удалось получить эксклюзивный комментарий Константина Богомолова. По словам режиссера, Театр Романа Виктюка после переименования в Театр-сцену «Мельников» сохранит наследие своего основателя. Обновление образа театра и реформа его репертуара будут происходить с поддержанием памяти о Романе Григорьевиче, вниманием и уважением к его трудам, большому вкладу в развитие площадки и театрального искусства.

«Мы будем оберегать те из них, что не теряют эстетической энергии; мы сохраним на сайте раздел о творчестве Виктюка, о его спектаклях; мы будем поддерживать память о режиссере, организуя юбилейные мероприятия и лекции», — отметил Богомолов.

Сейчас театр активно работает над планированием нового сезона. Запланировано не меньше восьми премьер от молодых режиссеров и опытных мастеров. В театре ожидаемо произойдут и кадровые перестановки, однако изменения будут точечными. Кардинальных перемен как в составе труппы, так и в подходе к работе с ней не планируется.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Фоменко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...