Театр ждет время перемен

Константин Богомолов переименовал Театр Романа Виктюка в Сцену «Мельников». Новое название выбрали «в честь создателя архитектора-конструктивиста Константина Мельникова», уточнили в руководстве театра. Там добавили, что ряд спектаклей будет снят с репертуара. Некоторые постановки уберут временно, им грозят изменения, «направленные на сохранение высокого художественного качества». Константин Богомолов возглавил Театр Романа Виктюка в июне 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как изменится театр? И зачем его переименовали? Театральный критик Глеб Ситковский считает, что, скорее всего, Богомолов полностью изменит и репертуар, и работу учреждения: «Меня вся эта история с переименованием, честно говоря, очень расстроила. Я не понимаю, зачем это делать, зачем стирать имя Романа Виктюка из театральной афиши Москвы. Это действительно один из самых выдающихся режиссеров в России.

Это все очень неправильно. Я так понимаю, что Константин Богомолов хочет начать все с чистого листа и вообще не иметь никакой связи с театром, сцену которого он унаследовал. Думаю, все спектакли будут убраны из репертуара. Если обратиться к опыту Театра на Малой Бронной, он значительно изменился. Константин Богомолов сделал абсолютно свой репертуар».

Роман Виктюк умер в ноябре 2020 года. Художественным руководителем театра после был Денис Азаров. Константин Богомолов также сохраняет должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной, он занимает этот пост с 2019 года.

Арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич полагает, что театр Романа Виктюка может оказаться очень похожим на Театр на Малой Бронной: «Поступок достаточно неожиданный, тем более что сам Богомолов сравнительно недавно говорил о том, что оставит память о Виктюке нетронутой. Ну, значит, это согласовано с вышестоящим руководством. Вообще, вопрос о том, насколько правильно совмещение функций художественных руководителей разных коллективов, возникал, когда Валерий Гергиев стал одновременно руководить Большим театром и Мариинским.

Два разных театра, театры репертуарные, как это будет все совмещаться? Всем руководить будет Богомолов, но он же не может менять свою точку зрения, переходя из одного театра в другой. А сделается ли Театр Виктюка похожим на Театр на Малой Бронной, мы увидим со временем. Судя по идеям и поступкам Константина Богомолова, репертуарная и художественная политика бывшего Театра Романа Виктюка изменится достаточно сильно».

Жители Москвы составили петицию к департаменту культуры. Они просят снять Константина Богомолова с должностей художественного руководителя Театра на Малой Бронной и Театра-сцены «Мельников», а так же вернуть театру прежнее название. Ученик Романа Виктюка Дмитрий Голубев в соцсетях накануне назвал переименование и изменение репертуара прекращением существования театра. “Ъ” удалось получить эксклюзивный комментарий Константина Богомолова. По словам режиссера, Театр Романа Виктюка после переименования в Театр-сцену «Мельников» сохранит наследие своего основателя. Обновление образа театра и реформа его репертуара будут происходить с поддержанием памяти о Романе Григорьевиче, вниманием и уважением к его трудам, большому вкладу в развитие площадки и театрального искусства.

«Мы будем оберегать те из них, что не теряют эстетической энергии; мы сохраним на сайте раздел о творчестве Виктюка, о его спектаклях; мы будем поддерживать память о режиссере, организуя юбилейные мероприятия и лекции», — отметил Богомолов.

Сейчас театр активно работает над планированием нового сезона. Запланировано не меньше восьми премьер от молодых режиссеров и опытных мастеров. В театре ожидаемо произойдут и кадровые перестановки, однако изменения будут точечными. Кардинальных перемен как в составе труппы, так и в подходе к работе с ней не планируется.

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Дарья Фоменко