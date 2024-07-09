«Килиан Мбаппе все равно ведет команду вперед»

В рамках 1/2 финала чемпионата Европы Испания сыграет с Францией. Испанцы вышли в полуфинал, победив Германию 2:1. Решающий гол был забит в дополнительное время. А Франция обошла Португалию 5:3 по итогам серии пенальти. У кого из претендентов на титул больше шансов получить титул? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором, амбассадором «Лиги Ставок» Виктором Гусевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wolfgang Rattay, Reuters Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

— Букмекеры считают, что главный фаворит — Испания. На чемпионство этой команды в «Лиге Ставок» самый низкий коэффициент — 3. Но у Англии — 3,5, у Франции — 3,7. Так что можно назвать только явного аутсайдера среди четырех лучших сборных Европы — это Голландия. Пари на победу команды Роналда Кумана идет за 6. И далеко не все эксперты согласны с такой букмекерской расстановкой. В яркую атакующую Испанию порой не верят. Виктор, а как вы расставите сборные в этой своеобразной турнирной таблице?

— Будет так: Франция выигрывает у Испании, Англия выигрывает у Нидерландов, в финале встретятся Англия и Франция. И Англия становится чемпионом Европы.

— Блестящая расстановка. Кстати, в «Лиге Ставок» есть возможность заключить пари на точный порядок занятых мест. И если мы берем Англию и Францию, там коэффициент составит 7. Почему именно такой выбор?

— Я человек последовательный, и я на англичан ставил еще до начала турнира. И тогда я называл трех участников полуфинала — Англию, Францию и Германию. Испания у меня в этот список не входила. И мы видели матч испанцев с немцами, там все могло по-разному повернуться. И тогда же я говорил, что Англия станет чемпионом. Эта сборная играет, как говорят, не так, но в этом «не так» есть некое лукавство. Я читаю мнения специалистов, хороших экспертов, и оценка очень часто сводится примерно к такой фразе бывшего английского футболиста Криса Саттона, он так сказал про французов: если бы они играли на моем заднем дворе, я закрыл бы ставни. Но они борются за главный трофей в Европе, поэтому они играть должны немножко по-другому. И Англия так и делает, делает ставку на что-то еще.

Другое дело, что я с удовольствием увидел бы лучшее взаимодействие Гарри Кейна и Джуда Беллингема, чтобы Фил Фоден как-то в это вписался, чтобы чаще выходил Коул Палмер. Но все это мы видим время от времени по ходу турнира. Я думаю, что это сработает и в матче с голландцами. Не очень верю, к сожалению, в голкипера, но что делать. Джордан Пикфорд не всегда стабилен. Но такую сборную Англии, в которую я верю, подвести не сможет даже он. Поэтому я совершенно спокоен за англичан. Более того, они еще и в матче с Нидерландами могут показать красивый футбол, который нравится зрителям, вопреки своей задаче, которой все подчинено.

— Действительно, Англия показывает не тот футбол, который мы от нее ждем. Но мне кажется, что в полуфиналах сборная с общей стоимостью игроков €1,5 млрд должна раскрыться. А кто будет лучшим бомбардиром турнира? Есть Коди Гакпо, у него три мяча, у Кейна, Дани Ольмо и Беллингема по два мяча. На последних можно поставить с коэффициентами 7, 10 и 11 соответственно.

— Ольмо нужно прежде всего, чтобы он выходил в стартовом составе, чтобы продолжал забивать. Он все-таки пока что, несмотря на свой подвиг, игрок запаса. На Кейна я сделал бы ставку. Гакпо очень зависит от общего выступления сборной Нидерландов. Я думаю, что они англичанам проиграют, и поэтому путь Гакпо закончится, хотя я считаю его одним из лучших бомбардиров турнира. Я не исключаю еще и Мбаппе, у него есть один мяч, забитый в пенальти. Если его приведут в нормальное состояние, а говорят, что все к этому идет, он может сыграть свою роль и в матче с Испанией и в борьбе за этот титул, потому что он по-прежнему силен, как мне кажется.

— А что насчет Беллингема?

— Я его вижу скорее в роли ассистента для Кейна, поэтому не думаю, что он станет лучшим бомбардиром. Большая ставка была на Джамала Мусиалу, но он вышел вместе со сборной Германии.

— Каким бы ни был футбол в сегодняшнем матче, он будет нас держать в напряжении до последней секунды. Часто говорят, что французы будут играть осторожно, и предлагают ставить на «тотал меньше 2,5». Но я хочу напомнить, что у трехцеветных, несмотря на проблемы с реализацией, за пять матчей турнира 66 ударов по воротам. А есть такой новомодный коэффициент ожидания забитых мячей xG, так вот он у них запредельный — 6,7. Когда-то они должны все-таки начать забивать? И все же в «Лиге Ставок» испанцы неявные, но фавориты. Их выход в финал идет за 1,82, а Франции — за 2,04. Я так понимаю, это тот прекрасный случай, когда на мнимого аутсайдера можно ставить спокойно?

— Я бы поставил на Францию спокойно, и для этого есть несколько причин, особенно если выйдет Мбаппе. Если он поведет Францию вперед, она действительно может начать забивать, тем более что оборона испанцев ослаблена. Она, конечно, великолепна, они в группе ничего не пропустили, потом пропустили в матче с Грузией, забив в свои ворота, с Германией там сам бог велел пропустить, но тоже только один мяч. Но все дело в том, что всего два человека дисквалифицированы из сборной Испании, если брать полуфинальные матчи, и оба они защитники — это Дани Карвахаль и Робен Ле Норман. И это, конечно, ослабляет линию обороны, это серьезная потеря. А у французов наоборот — человек, который который во многом системообразующий для команды, Адриен Рабьо, вернулся после дисквалификации, то есть в этом смысле у Франции проблем нет.

— Что будет с результативностью? Вроде как и Мбаппе в порядке, и Дидье Дешам пытается говорить об атаке. Как считаете, все-таки мы увидим осторожный, аккуратный футбол в этом матче на вылет, и можно поставить на два мяча или меньше? Или все-таки на три и больше? В последнем случае коэффициент 2,7 в «Лиге Ставок».

— На три или больше голов в основное время я бы не ставил. Я больше склоняюсь к варианту с аккуратным футболом. Вратари достойны друг друга: Унаи Симон и Майк Меньян. О защите я сказал, но, конечно, это все условно. Карвахаля и Ле Нормана нет, но у них и Марк Кукурелья, и Эмерик Ляпорт, и Хесус Навас, Начо, если он не травмирован и выйдет. В общем, там найдут замену. Поэтому такого обилия голов не будет, особенно в первом тайме я не жду, что сразу вся игра раскроется, нужно будет немножко подождать.

— Очень высокий коэффициент на пенальти — 4,7. И вроде как осторожная игра, можем уйти и в дополнительное время, и в итоге в серию пенальти. Как думаете?

— Я бы поставил на то, что пенальти будет в основное время, потому что острые форварды с обеих сторон, которые врываются в штрафную, и полузащитники, там вполне вероятен фол. И мне кажется, что потом Мбаппе и забьет этот пенальти. Но, конечно, может дойти и до ничьей и дополнительного времени — может быть, это такая «фишка» нынешнего турнира, очень много серий пенальти уже.

— Мбаппе постоянно себя не оправдывает, ставки на него все время не заходят. Сейчас коэффициент достаточно высокий — 3,05. Мбаппе забьет?

— Я думаю, что может забить, особенно если будет пенальти. Он все равно ведет команду вперед, хотя в этом скрыта и опасность, потому что, когда он появляется на поле, команда начинает надеяться на него, играть через него, может быть, даже не всегда осознавая, что он не в лучшей форме. То есть тут палка о двух концах. Но я все равно верю, что он выйдет на поле и сыграет очень важную роль в победе Франции.