Завещания пишутся совместно

В России набирают популярность совместные завещания. В этом году граждане оформили на четверть больше подобных волеизъявлений по сравнению с тем же периодом 2023-го, сообщает Федеральная нотариальная палата. С помощью документа, как отмечают юристы, россияне могут предотвратить возможные споры среди родственников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Интерес к подобному формату растет, потому что супруги могут сообща решить, кому из наследников оставить имущество, пояснила представитель Федеральной нотариальной палаты, нотариус города Пермь Мария Боронина: «По последней статистике ФНП, количество совместных завещаний супругов выросло на 23% по сравнению с прошлым годом. Можно, наверное, несколько факторов выделить, почему клиенты все чаще стали выбирать этот инструмент. Во-первых, за пять лет это стало более привычным.

Во-вторых, муж и жена могут совместно определить будущую судьбу своего имущества, договориться, что, кому, при каких условиях достанется, тем самым снижается риск дальнейшего оспаривания завещаний, а также уровень недопонимания в семье.

Что касается оспаривания такого завещания, то основания для этого для любого нотариального документа едины — это нахождение в ситуации, когда человека заставили его написать, или он не отдавал отчет в своих действиях. Но для совместного волеизъявления как раз законодатель ввел обязательную видеофиксацию этого действия, чтобы не получилось так, что муж жену заставляет подписать волеизъявление, а та только кивает в ответ. Нет, конечно, нотариус будет и с женой, и с мужем разговаривать. Кроме того, видеофиксация как раз защищает их общую волю от того, чтобы недовольные наследники, которые окажутся обделены, впоследствии пошли оспаривать этот документ».

В России практика совместных завещаний появилась в 2019 году. Планировалось, что формат сможет объединить условия брачного договора и классического завещания. Подобные волеизъявления — это относительно новая практика, и у нее есть свои риски, отметила адвокат, партнер юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Полина Павлова: «Это так называемый брачный договор на случай смерти. Таким образом супруги имеют выбор: либо каждый из них составляет отдельно перекрестное завещание, либо они идут вместе к нотариусу и оформляют совместный документ по распоряжению именно общим имуществом.

Здесь, учитывая, что это достаточно новый институт, есть некоторые особенности и риски. Так, совместное завещание утрачивает силу в случае расторжения брака или признания его недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.

Минусами такого документа является и то, что каждый может отменить завещание, уведомив вторую сторону. Также один из супругов после смерти партнера может изменить условия либо распорядиться перешедшим к нему имуществом. Данное совместное волеизъявление, как и обычное, не предотвратит выделение обязательной доли».

Как посчитали в Федеральной нотариальной палате, на старте подобной практики россияне оформили около 650 совместных завещаний, в прошлом году эта цифра превысила 1,2 тыс. Больше всего таких документов оформили москвичи, жители Санкт-Петербурга, Алтайского и Пермского краев.

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Анна Кулецкая