Польский актер Ежи Штур, сыгравший в «Новых амазонках», умер в 77 лет

В возрасте 77 лет умер польский актер Ежи Штур. Он сыграл в фильмах «Сексмиссия» (в СССР — «Новые амазонки»), «Даун Хаус», «Киллер», «Кингсайз», а также в российском телесериале «Глухарь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ежи Штур в 1997 году

Фото: Reuters Ежи Штур в 1997 году

Фото: Reuters

О смерти актера сообщил журналистам его сын Мацей Штур. RMF FM пишет, что в последние десять лет у Ежи Штура были серьезные проблемы со здоровьем. В 2016 он перенес инфаркт, а в 2020 году у него случился инсульт. В 2011 году господину Штуру также диагностировали рак гортани, который он смог вылечить.

Ежи Штур сыграл более чем в 60 фильмах. Он также работал режиссером и сценаристом. В 1994 году господин Штур получил звание профессора театрального искусства, после чего был ректором Государственного театрального училища в Кракове.