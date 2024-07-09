Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об истории хранилища величайшей коллекции импрессионистского искусства в мире и его экспонатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

В 1900 году Всемирная выставка привлекла в Париж тысячи любителей искусства, многие из которых прибыли на поезде на новый вокзал Орсе. Кто из них мог подумать, что вокзал, на котором они высадились, станет прославленным учреждением, хранящим величайшую коллекцию импрессионистского искусства в мире? Открытый в 1986 году и расположенный на левом берегу реки Сены напротив Лувра Музей Орсе сегодня является домом для около 100 тыс. работ, датируемых 1848-1914 годами.

Кстати, здание, спроектированное Виктором Лалу, играло множество разных ролей. После того, как вокзал был выведен из эксплуатации, он служил центром приема заключенных после Второй мировой войны, был съемочной площадкой для фильма Орсона Уэллса 1962 года «Процесс» и использовался в качестве аукционной площадки в те годы, когда Hotel Drouot был закрыт.

Вот как международные эксперты описывают главные шедевры коллекции Музея Орсе. Первым называют бюст работы знаменитейшего графика Оноре Домье из серии «Знаменитости Жюст Мильё» (1832 год). Эту серию скульптур-карикатур на деятелей «июльской монархии» Домье создал по заказу издателя суперпопулярных газет своего времени Le Charivari и La Caricature Шарля Филиппона. Вот этот самый Филиппон и изображен в скульптурке.

Следом еще одна скульптура — Огюста Клезингера, «Женщина, укушенная змеей» (1847 год), извивающаяся обнаженная женщина со змеей, обмотанной вокруг запястья. Двусмысленная работа, тем более что моделью послужила Аполлония Сабатье, парижская красавица и муза Бодлера, которая держала салон в Париже.

А следом живописная работа Гюстава Курбе «Погребение в Орнане» (1849-1850). Изображена церемония в родном городе Курбе, вероятно, похороны его деда. В Салоне 1850 года многие отмечали «безобразие» персонажей и тривиальность сюжета. Сочинение было истолковано церковью как антиклерикальное, а некоторыми современниками Курбе — как манифест демократических идеалов. Другими словами, в то время как «Похороны в Орнане», возможно, предвещали конец академизма, они также предсказывали рождение реализма.