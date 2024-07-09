«Эйфория продолжалась недолго»

Эмманюэль Макрон был доволен результатами второго тура парламентских выборов. О неожиданной реакции президента Франции сообщили источники газеты Le Monde. После публикации результатов глава Пятой республики якобы сказал министрам: «Теперь нам нужно успокоить страну и позволить событиям в ассамблее идти своим чередом». Впрочем, обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин считает, что итоги французского голосования нельзя недооценивать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Франция, которую президент Макрон подверг необязательному и очень жесткому стресс-тесту, постепенно приходит в себя. Досрочные выборы в Национальное собрание, неожиданно объявленные главой государства, позади. Самый опасный для политической системы сценарий — приход к власти крайне правого «Национального объединения» — не реализовался. И, казалось бы, элиты могут облегченно вздохнуть. Но не получается. Эйфория продолжалась несколько ночных часов, когда сразу после закрытия участков стало ясно: партия Марин Ле Пен не то что не побеждает, она вообще остается на третьем месте по числу депутатов. Но эйфория эта быстро прошла.

Уже с понедельника французы окунулись в новую политическую реальность, в которой жить абсолютно не привыкли.

Большинства в парламенте нет ни у кого, создать коалицию и сформировать дееспособное правительство крайне сложно, впереди недели, а то и месяцы напряженных торгов, демаршей, попыток шантажа, угроз, уступок, компромиссов. Франция так жить не умеет. Именно в том и был смысл созданной генералом де Голлем Пятой республики, чтобы президент и правительство работали в унисон, чтобы хаос был сведен к минимуму, а управляемость приближалась к максимуму. Теперь все будет иначе.

«Республиканский фронт», о котором с помпой было объявлено после первого тура выборов и который не позволил прийти к власти партии Ле Пен, распался сразу после закрытия участков. И стало ясно, что левый блок, который получил больше всего мандатов, но все равно очень сильно не дотянул до абсолютного большинства, претендует на формирование кабинета. И при этом его лидеры не хотят отдавать ключевые министерские посты членам команды Макрона. Но без голосов «макронистов» большинства в парламенте не будет, а, следовательно, не будет и правительства.

Сторонники же президента, в свою очередь, категорически не хотят видеть в новом кабинете членов партии «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона, которого они считают опасным популистом, экстремистом, сторонником исламских радикалов и чуть ли не антисемитом. Все эти темы обильно присутствовали в предвыборных дебатах, и обвинения были публично высказаны. Перевернуть страницу, сделать вид, что ничего такого не было, что с Меланшоном можно нормально сотрудничать, едва ли получится. Но и исключить его из будущих договоренностей, оставить на обочине крайне сложно — среди депутатов Национального собрания от левого блока самую большую фракцию составляют именно члены «Непокоренной Франции».

И это только одна из массы нерешаемых проблем, с которыми французским элитам теперь предстоит столкнуться.

И как тут не вспомнить, что всего месяц назад, до решения Макрона распустить парламент, все было тихо, спокойно и стабильно. Страна готовилась принять Олимпиаду, ее возглавляло правительство, поголовно состоявшее из назначенцев президента и опиравшееся на поддержку самой мощной фракции Национального собрания. А что сейчас? Сторонники Макрона потеряли 76 депутатских мандатов. А сам президент ушел в тень, советники убедили его вообще не участвовать в избирательной кампании, чтобы не мешать своей партии. Усталость от лидера Франции, раздражение его курсом столь велики, что политтехнологи Елисейского дворца вынуждены были это учесть.

А у крайне правых, о неудаче которых так много говорят, ситуация как раз далеко не столь плачевна. В Национальном собрании еще три года назад у них было восемь депутатов, месяц назад — 89, а сейчас вместе с союзниками — 143. Положительная динамика налицо. Даже в тех округах, где их кандидаты во втором туре проиграли, они часто набирали 40, 45, 49%. Партия Ле Пен вырвалась из электорального гетто, в котором так долго пребывала. После внеочередных выборов ее лидеры получают возможность критиковать своих противников (президента и левое правительство), находясь в оппозиции, ни за что не отвечая и набирая политические очки, и спокойно готовиться к главным выборам во Франции — президентским, в которых Эмманюэль Макрон уже не сможет принять участие.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".