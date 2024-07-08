На Кубани в производство органофильного бентонита вложат 244 млн рублей

АО «Краснодарский завод промышленных минералов» (КЗПМ) инвестирует более 244 млн руб. в производство органофильного бентонита для лакокрасочных материалов. Технологическая линия производства органобентонита расположится в поселке Ильском, сообщает глава Северского района Андрей Дорошевский в своем Telegram-канале.

«Срок реализации проекта — 2024–2025 годы»,— отмечено в сообщении.

Инвестпроект был представлен на 14-й международной промышленной выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге. Трехсторонний протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций в строительство линии производства органобентонита заключили администрации Краснодарского края и Северского района, а также АО «КЗПМ».

АО «Краснодарский завод промышленных минералов» — крупное промышленное предприятие. Основными направлениями деятельности компании являются производство и реализация минерального порошка, а также продукции на основе бентонита. Сфера применения продукции обширна: автодорожное строительство, стройиндустрия, литейное производство, нефтегазодобывающая, сельскохозяйственная отрасли и прочие.

Наталья Решетняк

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