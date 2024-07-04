Белоусов приказал не платить мобилизованным, самовольно оставившим часть

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ, который лишает мобилизованных ежемесячных социальных выплат на период самовольного оставления места службы. Документ был размещен на сайте официального опубликования нормативных актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы, определенный приказом командира воинской части, руководителя организации Вооруженных сил Российской Федерации, в которой граждане, призванные по мобилизации, проходят военную службу»,— указано в тексте приказа.

Социальная выплата установлена в размере 158 тыс. руб. и составляет большую часть минимальных начислений мобилизованным в размере 195 тыс. руб. Она не облагается подоходным налогом. В России за самовольное оставление места службы или воинской части предусмотрена уголовная ответственность. После начала СВО наказание по этой статье УК РФ ужесточили, теперь статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации в армию РФ набрали 300 тыс. человек.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова