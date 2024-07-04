Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов на совещании в Екатеринбурге сообщили главам регионов УрФО об ухудшении межнациональных отношений в округе. Господин Магомедов призвал губернаторов усилить работу по адаптации приезжих, а господин Баринов указал на снижение уровня общественной поддержки специальной военной операции (СВО), русофобские высказывания, тезисы о деколонизации России и сепаратизм.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов



Открыл совещание по вопросам национальной политики заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов. По его данным, около 70% уральцев положительно оценивают состояние национальных отношений в регионах УрФО, однако «это несколько ниже, чем по России в целом». Наилучшие оценки зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (74%), Курганской области (80%) и Тюменской области (83%). «В красной зоне находятся Челябинская и Свердловская области, где показатели нескольких ниже»,— отметил господин Кириллов.

Он добавил, что позитивно работу властей в межнациональной сфере оценили только 12,1% респондентов. «18% уральцев полагают, что принимаемые меры недостаточны. Большинство опрошенных, что очень важно, ничего не знают о такой действительности, а еще 27% затруднились с ответом. Таким образом, реализация государственной национальной политики требует от нас не только системной работы, но и эффективного ее сопровождения»,— подчеркнул Борис Кириллов.

Господин Кириллов отметил, что в 2023 году и первом квартале 2024 года в УрФО зафиксировали 101 инцидент, «имеющий межнациональную окраску». Он заверил, что большая часть разногласий имела в своей основе бытовые конфликты между людьми разных национальностей. «Количество социальных реакций в сети интернет в целом по округу достигало 5 млн. В Челябинской области на 19 резонансных инцидентов пришлось почти 3 млн социальных реакций»,— добавил Борис Кириллов.

По словам заместителя полпреда, частыми участниками межнациональных конфликтов становятся мигранты, старшеклассники и студенты.

«Полагаем, что работа с этими группами ведется недостаточно эффективно. В 2023 году мы обсуждали необходимость создания дискуссионных площадок, иных форм по воспитательной работе школьников и студентов с целью разъяснения основ государственной национальной политики. Пока мы констатируем, что это поручение было реализовано формально»,— сказал господин Кириллов.

Борис Кириллов заверил, что власти активизировали работу по привлечению работодателей к участию в мероприятиях по социальной и культурной адаптации мигрантов, однако «она ведется не всегда последовательно и системно». Он подчеркнул, что главными показателями успешной адаптации является «владение русским языком, принятие норм ценностей и образа жизни российского общества».

Борис Кириллов призвал привлекать представителей духовенства и этнических общин в социально-культурную адаптацию мигрантов. «В противном случае среди мигрантов возникают закрытые сообщества, анклавы, которые живут по собственным нормам и правилам»,— завершил он выступление.

Обсуждение вопросов национальной политики прошло в закрытом от журналистов формате.

В ходе пресс-подхода заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов пояснил, что с главами регионов состоялся серьезный разговор на тему снижения доли населения в УрФО, которое считает межнациональные отношения положительными и доброжелательными. «Одной из таких беспокоящих почти все регионы является проблема, связанная с миграцией, с иностранными рабочими, без участия которых, к сожалению, наша экономика сегодня не справляется»,— сказал он.

Господин Магомедов подчеркнул, что власти должны сделать все, чтобы иностранные граждане, приезжая в страну, вели себя в соответствии с нормами поведения в России, законодательством и знали русский язык.

«К сожалению, в силу разных обстоятельств, не всегда так происходит. Они часто совершают преступления, и это вызывает широкий общественный резонанс. Мы считаем, что регионы вместе с федеральными органами должны заниматься этой проблемой более активно и эффективно»,— призвал он.

Руководитель ФАДН Игорь Баринов подчеркнул, что поводом для конфликтов является девиантное вызывающее поведение, а не негативное восприятие представителя этнической группы. «Несмотря на очень сложную геополитическую ситуацию, колоссальное информационное внешнее давление, которое идет на все субъекты и этнические религиозные группы, ситуация стабильная»,— заверил он.

По словам господина Баринова, участники семинара-совещания говорили о проблемах в регионах УрФО. «Это снижение уровня общественной поддержки СВО, русофобские высказывания, тезисы о деколонизации нашей страны, сепаратизм. Все тезисы понятны, но часто, к сожалению, мы не всегда можем дать адекватный ответ»,— пояснил он.

Игорь Баринов призвал промышленно-развитые регионы начать работу по выстраиванию фильтров для противодействия миграционному давлению. «Необходима работа по социокультурной адаптации иностранных граждан, чтобы они знали основы миграционного законодательства, административного, уголовного. Чтобы знали, как выполнять религиозные обряды, и тогда это напряжение будет снижаться»,— заключил он.

Василий Алексеев

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