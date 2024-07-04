Заграница по согласованию

Госдума в четверг единогласно приняла в первом чтении и сразу в целом законопроект о лишении депутатов и сенаторов полномочий за не согласованный с руководством выезд за границу. У депутатов возникло немало вопросов по процедуре, а в адрес нового порядка даже прозвучало сравнение с «крепостным правом без Юрьева дня», вызвавшее негодование авторов инициативы и спикера Думы Вячеслава Володина. Однако на единодушном одобрении документа это никак не сказалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки к закону о статусе депутата и сенатора 25 июня внесли в Госдуму сенатор Вячеслав Тимченко, а также депутаты-единороссы Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев. Председатель комитета Думы по контролю Олег Морозов, рассказывая 4 июля о законопроекте, пояснил, что парламентарии обязаны будут согласовывать со своим руководством любой выезд за пределы страны, за исключением служебных командировок. Порядок и сроки такого согласования определят советы обеих палат. Господин Морозов напомнил, что определенные ограничения в этой сфере есть и сейчас, но теперь вместо уведомительного порядка, который к тому же зависит от доступа к гостайне, будет действовать согласительный, универсальный для всех парламентариев. А в случае несанкционированного выезда полномочия депутата и сенатора могут быть досрочно прекращены постановлением Думы или Совфеда по инициативе совета палаты.

Олег Морозов подчеркнул, что «депутаты и сенаторы в принципе являются носителями сведений, относящихся к государственной тайне», и в нынешней международной обстановке «могут стать объектом интересов иностранных спецслужб при нахождении за рубежом».

Более того, в условиях СВО недружественные страны могут преследовать парламентариев РФ, учитывая, что украинские суды вынесли некоторым из них обвинительные приговоры, напомнил соавтор законопроекта.

Если Олег Морозов в своем выступлении больше беспокоился о безопасности коллег, то спикер Вячеслав Володин, взяв слово, сосредоточился на их моральном облике. «После принятия этой нормы поубавится желающих избраться и отдохнуть здесь за счет государства и своих избирателей. Но у нас с вами конкурс на одно место был до 23 человек. Вдумайтесь! Кто-то выводы сделает, перестанет разъезжать,— рассуждал он.— Мы тем более принимаем это решение в преддверии отпусков. Надо будет обосновывать, куда едет человек».

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Вопросы авторам сначала задавали в основном единороссы. Так, Дмитрий Белик спросил, будет ли норма распространяться на Белоруссию, с которой у нас «отсутствуют пограничные и таможенные формальности». Господин Морозов предположил, что для этой страны может быть создан особый режим и этот вопрос можно решить при принятии советом палаты положения о порядке согласования. Позже Константин Затулин (ЕР) попросил подумать об особом порядке и в случае посещения частично признанных Абхазии и Южной Осетии.

Евгений Попов (ЕР) поинтересовался, зачем нужно ужесточение существующего порядка, если уже есть указ президента, подразумевающий согласование выезда с ФСБ и СВР.

«Может быть, есть какие-то провинившиеся? Если так, хотелось бы услышать фамилии»,— настаивал единоросс. Олег Морозов заверил, что сам господин Попов «точно не относится к числу провинившихся», и пояснил, что указ президента распространяется не на всех депутатов, а только на тех, кто имеет особую форму допуска к гостайне. А Вячеслав Володин добавил, что Дума этим законопроектом еще и устанавливает правовые последствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов (справа) во время заседания Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время заседания Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов (справа) во время заседания Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время заседания Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото

Андрей Колесник (ЕР) обеспокоился тем, что, летая в Калининград, депутаты «цепляют финский и литовский роуминг». «Как-то это надо отдельно прописать, потому что спецслужбы есть не только за границей, но и у нас»,— предложил депутат. Этот вопрос несколько обескуражил Олега Морозова, отметившего, что такой случай, вероятно, не является несанкционированным пересечением границы.

Затем в бой пошли коммунисты. Николай Коломейцев напомнил об идее КПРФ запретить депутатам и чиновникам иметь собственность за рубежом. Соответствующие поправки фракция вносила еще при принятии изменений в Конституцию в 2020 году, но не нашла поддержки. На этот раз Вячеслав Володин отреагировал на инициативу положительно, поручив председателю комитета Думы по безопасности Василию Пискареву проработать это предложение.

Другой коммунист Николай Арефьев, заверив, что сам он «не большой любитель мотаться по заграницам», вдруг спросил: «Это крепостное право без Юрьева дня вы на какой срок вводите? Только на время спецоперации или это будет вечно?»

Господин Морозов разъяснил, что сроки действия новой нормы не закреплены и она будет действовать, пока Дума не примет иное решение. «Я не очень понимаю сравнения с Юрьевым днем. Мы говорим о том, что это ответственность политика перед страной»,— укорил коллегу господин Морозов, добавив, что норма, по его мнению, правильная и должна действовать независимо от спецоперации. «Вы спросите своих избирателей, считают ли они депутатов крепостными»,— снова вмешался спикер Володин.

Алексей Куринный (КПРФ) задался вопросом, не стоит ли распространить ограничения на выезд на детей депутатов, которые учатся за границей, и жен, отправляющихся на шопинг. «Давайте закрывать и эти лазейки. И жен надо более осмотрительно выбирать»,— согласился председатель палаты.

Выступая с заключительным словом, Олег Морозов, видимо, решил подбодрить сомневающихся. «Я сейчас выдам государственную тайну, но в подавляющем большинстве случаев депутат получит согласие и спокойно поедет»,— спрогнозировал он. Поверив главе комитета, 410 депутатов проголосовали за, против и воздержавшихся не было. Совет федерации рассмотрит новый закон предположительно 10 июля.

Ксения Веретенникова