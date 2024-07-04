Уральцы установили рублевый рекорд

На 1 июня объем вкладов свердловчан составил 1,2 трлн руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 250 млрд руб., говорится в статистике Уральского ГУ Банка России. Сумма депозитов стала рекордной за все время наблюдений. По словам участников рынка, увеличение ставок по сберегательным продуктам способствовало повышению интереса к долгосрочным вкладам. Эксперты прогнозируют, что после возможного повышения ключевой ставки в конце июля объем депозитов в рублях еще увеличится.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно статистике Уральского ГУ Банка России, сумма депозитов уральцев стала рекордной за все время наблюдений

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Согласно статистике Уральского ГУ Банка России, сумма депозитов уральцев стала рекордной за все время наблюдений

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным Уральского ГУ Банка России, на 1 июня сумма средств жителей Свердловской области на депозитах и банковских счетах (за исключением эскроу-счетов) составила 1,2 трлн руб., что на 250 млрд руб. превышает показатели прошлого года.«Сумма привлеченных на вклады средств стала рекордной за все время наблюдения»,— говорится в сообщении. В общем портфеле депозитов доля вкладов в рублях сохранилась на уровне 96%, доля вкладов в иностранной валюте — на уровне 4%.

«Средняя максимальная доходность по вкладам в рублях 10 крупнейших банков выросла за год в два раза — с 7,7% до 15,2%. На это повлияло усиление конкуренции между банками. После отмены комиссии за перевод между своими счетами по СБП в пределах 30 млн руб. граждане стали свободнее в выборе банка для хранения накоплений. Соответственно, банки повышают ставки по вкладам, чтобы удержать клиентов либо привлечь новых»,— отметили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

В Сбербанке «Ъ-Урал» рассказали, что объем портфеля рублевых пассивов свердловчан в мае текущего года достиг 386 млрд руб., увеличившись за год на 30%. Большей популярностью, в отличие от прошлого года, стали пользоваться вклады на длительный срок.

«Сейчас в Свердловском отделении Сбербанка две трети действующих вкладов открыты на срок от полугода и более, при этом свыше 20% из них — на срок свыше трех лет. Годом ранее на долгосрочные депозиты приходилась только половина сбережений свердловчан»,— отметили в пресс-службе Уральского Сбербанка.

Доля сбережений в иностранной валюте в Сбербанке остается на уровне 4-5%. В пресс-службе подчеркнули, что уральцы стали чаще выбирать для вкладов валюты азиатских стран. Так, с января по май 2024 года портфель пассивов физлиц в дирхамах ОАЭ вырос на 23,2%, в индийских рупиях — на 10,7%, в китайских юанях — на 3% (до 19%).

В Россельхозбанке отметили, что средняя сумма рублевого вклада за год увеличилась с 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб.«Наиболее популярными остаются вклады на 3-6 месяцев. Положить средства в банк на более долгий срок клиентам часто мешает ожидание изменений ключевой ставки»,— пояснила начальник отдела розничных продаж Свердловского филиала Россельхозбанка Ольга Мамаева. По ее словам, доля рублевых вкладов в банке составляет около 90%.

Директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Анна Волкова подчеркнула, что в период высокой ключевой ставки свердловчане придерживаются сберегательной модели. «Большой популярностью пользуются вклады на 3-6 месяцев и накопительные счета. Клиенты занимают выжидательную позицию, смотрят на динамику ключевой ставки и уже после принимают решение о размещении на более долгий срок. Ставки на более длинные сроки растут, но пока не наблюдается значительного спроса на длинные размещения средств»,— пояснила она. По словам госпожи Волковой, средний объем рублевого вклада в банке «Синара» превысил 600 тыс. руб. Она добавила, что количество и объем вкладов в долларах и евро продолжают падать, а вклады в юанях — расти.

Увеличение объема рублевых вкладов может свидетельствовать о повышенном доверии населения к рублю как национальной валюте и банковской системе в целом, считает кандидат экономических наук Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Впрочем, он добавил, что существенно растет и интерес к юаню.

«Укрепление позиций юаня произошло за счет усилий самого Китая по наращиванию объемов сделок в национальной валюте. На фоне запрета торговли долларами и евро на Мосбирже пара рубль-юань стала основной валютной парой на биржевых торгах. Соответственно юань получил новый стимул для развития среди россиян»,— отметил господин Щербаченко.

По его словам, рост депозитов продолжится, поскольку на заседании 26 июля 2024 года ЦБ может повысить ключевую ставку на 1% (сейчас — 16%).

Заместитель директора развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин отметил, что на фоне экономической неопределенности доходность по вкладам выглядит наиболее интересной опцией в сравнении с рисковыми инвестиционными инструментами. «Спрос на вклады в "токсичных" валютах за прошедший год сильно упал: население теряет интерес к доллару и евро, что во многом связано с валютными ограничениями банков и околонулевыми ставками по таким вкладам. Юань остается единственной иностранной валютой, вклады в которой доступны населению под более-менее интересный процент. Сегодня ставки по таким вкладам достигают 5,5-6%»,— пояснил он.

Господин Шамин добавил, что в условиях валютных ограничений, падения котировок на фондовом рынке и вероятного повышения ключевой ставки в конце июля создаются условия для роста интереса к вложениям в рублевые банковские депозиты.

Анастасия Таначева

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