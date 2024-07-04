В УрФУ разрабатывают межсетевой экран, защищающий от кибератак

В Институте радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ) Уральского федерального университета (УрФУ) в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ) разрабатывается устройство для защиты от кибератак — межсетевой экран, который может ограничивать поступление нежелательной информации на устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Устройство делается на микросхемах программируемой логики. С одной стороны, они специализированы, с другой — универсальны. Суть в том, что создается аппарат по реализации пакетов, которые поступают через интернет. Межсетевой экран позволяет по определенным правилам фильтровать без задержек всю информацию и отбраковывать нежелательные пакеты, пропускать только то, что не причинит никакого вреда»,— рассказал старший преподаватель департамента радиоэлектроники и связи УрФУ Андрей Гусев.

С помощью межсетевых экранов может быть ликвидировано большое количество различных киберугроз: DDoS-атак (отказ использования), фишинга, бэкдор-доступа. Как отметил руководитель разработки в программном отделе компании «КИТ» Павел Богданов, данная разработка сможет полностью нейтрализовать последствия кибератак.

Мария Кормаченко

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