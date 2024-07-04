На свердловских трассах ввели ограничения для большегрузов из-за аномальной жары

На период аномальной жары ФКУ «Уралуправтодор» ввел ограничения для для грузовых машин. По данным Уральского Гидрометцентра в Свердловской области 4 и 5 июля ожидается жаркая погода до +36°.

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«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32°C) вводится временное ограничение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Свердловской области»,— рассказали в «Уралуправтодоре».

Ограничение будет действовать с 8:00 до 20:00 по московскому времени с 4 по 6 июля.

ГИБДД Екатеринбурга также выпустила предупреждение для водителей из-за жары. Инспекторы просят водителей заблаговременно до поездки проверять техническое состояние автомобиля, работу системы кондиционирования, состояние аккумулятора, чтобы избежать его «закипания» на дороге в сильную жару.

Также Госавтоинспекция рекомендует протирать лицо и шею влажными салфетками, брать с собой в дорогу холодные напитки, ставить машину в тень и ни в коем случае не оставляйте в машине детей и домашних животных. «Участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции как непосредственно на дороге, так и по телефону 02 или 112»,— прокомментировали в городской ГИБДД.

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