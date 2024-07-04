В Свердловской области 4-5 июля ожидается жара до +36°

На территории Свердловской области днем 4 и 5 июля температура местами может подняться до +36°, сообщил Уральский Гидрометцентр. Максимальные температуры 4 июля в северных районах и на юге местами 5 июля ожидаются в районе +30-34°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В период с 5 по 6 июля следующий с севера на юг региона атмосферный фронт немного ослабит накал жары, поэтому на выходных температура будет на несколько градусов ниже и днем опустится до +26-30°.

Напомним, в первую неделю июля в Екатеринбурге синоптики прогнозируют 30-градусную жару: с четверга температура превысит +30°.

Ирина Пичурина

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