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Гендиректора «Башкиравтодора» Юланова выпустили из СИЗО под домашний арест

Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения генеральному директору «Башкиравтодора» Ильдару Юланову на домашний арест. Следствие ходатайствовало о продлении административного ареста до 31 августа.

Как сообщили в пресс-службе суда, меры пресечения бывшим менеджерам ООО «Киви», которые вместе с Юлановым проходят обвиняемыми по уголовному делу, продлены. Гендиректор «Киви» Ирек Шарипов останется под стражей до 30 августа, его заместитель Ришат Самматов пробудет под домашним арестом до 31 августа, говорится в релизе объединенной пресс-службы судов Башкирии.

Юланов, Шарипов и Самматов были задержаны в ноябре 2023 года. По данным следствия, в 2021 году «Башкиравтодор» и «Киви» вступили в сговор, заключив договоры поставок инертных и дорожно-строительных материалов для реконструкции дороги Бирск — Тастуба — Сатка. Работы в полном объеме не были выполнены, однако обвиняемые подписали подложные накладные и разделили между собой 91 млн руб.

Идэль Гумеров

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