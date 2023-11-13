Гендиректор «Башкиравтодора» не смог обжаловать арест

Генеральный директор АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), останется под арестом до 31 декабря 2023 года. Также под стражей продолжат находиться его предполагаемые сообщники — бывший директор ООО «Киви» Ирек Шарипов и его заместитель Ришат Самматов, сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Все трое были задержаны в начале ноября. Советский районный суд избрал им меру пресечения, с которой обвиняемые не согласились и попытались заменить ее на более мягкую. Апелляционная инстанция оставила ранее принятое решение в силе.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемые заключили между «Башкиравтодором» и «Киви» договоры на перевозку строительных материалов для реконструкции дороги Бирск—Тастуба—Сатка в Караидельском районе республики. Они напечатали подложные товарно-транспортные накладные о якобы оказанных услугах, которые «Башкиравтодор» принял и оплатил. Таким образом из бюджета предприятия было похищено более 91 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа» ранее, во время обысков дома и на работе у обвиняемых были изъяты документы, наличные средства на общую сумму более 4,5 млн руб., два автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG и 14 премиальных часов.

Наталья Балыкова

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