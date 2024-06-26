Как регулируется рынок BNPL

Одной из ключевых проблем на рынке BNPL в России остается отсутствие регулирования этого сегмента.

«Концепция “Купи сейчас, заплати позже”, безусловно, становится все более популярна, особенно в условиях инфляции, то есть повышения цен на товары, которые потребитель планирует купить, но не имеет возможности сделать это здесь и сейчас. Этот вариант продаж в данный момент очень популярен на рынке, и от него зависят многие политики продаж. Теперь можно пользоваться этой услугой, не выходя из дома, на веб-сайтах, в приложениях, интернет-магазинах и даже в физических магазинах. В мировой практике выделяют наиболее популярные сервисы: AfterPay, QuadPlay, Klarna, PayWithFour и другие. Некоторые платформы являются транснациональными, что расширяет охват покупателей и пользователей»,— говорит кандидат юридических наук, доцент кафедры международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Елена Баракина.

Однако подобные сервисы не только дают дополнительные возможности для поддержания спроса на товары, но и повышают «закредитованность» населения, так как фактически позволяют получать финансовые услуги без проверки кредитоспособности. Хотя сами сервисы не относят данный финансовый продукт к займу или кредиту. Российский регулятор обратил внимание на возможные проблемы в связи с неурегулированностью правоотношений между сервисом и потребителем (покупателем), особенно в случае просрочки платежа, признает Елена Баракина.

Отсутствие регулирования рынка рассрочки не дает возможности Банку России получать обязательную отчетность от его участников. Из-за этого сложно как оценить объем этого рынка, так и давать прогнозы по темпам роста, признают в регуляторе. Регулирование сегмента должно было быть разработано до 1 июня текущего года. Однако пока участникам рынка и регулятору не удалось прийти к решению.

Вместе с тем Банк России считает, что для защиты прав пользователей сервиса BNPL важно устранить арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием и выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит. «Мы ведем обсуждение со всеми заинтересованными сторонами и считаем возможным установить достаточно длительные переходные сроки вступления регулирования в силу. В том числе потому, что размер рынка еще не так велик и у всех, кто участвует в этом бизнесе, должно быть время адаптировать свои бизнес-модели и поэтапно подстроиться к новым требованиям»,— указывает представитель регулятора. «Мы начали эту работу заранее, чтобы не повторять отрицательный опыт других стран, которые сперва позволили рынку BNPL разрастись, а затем столкнулись с рядом проблем: ростом неконтролируемой долговой нагрузки, неадекватными штрафами за просрочку выплат, взысканием долгов»,— отмечают в ЦБ.

Банк России обеспокоен, в частности, тем, что многие операторы так называемой бесплатной рассрочки не проводят идентификацию клиента, поэтому нет возможности определить, кто именно пользуется рассрочкой, а также нельзя соотнести их нагрузку по рассрочке с долговой нагрузкой в банках и у других кредиторов. «Мы считаем важным, чтобы, начиная с определенного размера долга, эта информация передавалась в БКИ для понимания общего уровня закредитованности как конкретного человека, так и определенных групп населения»,— говорят в ЦБ.

Пока такие сервисы функционируют во многом в серой зоне, высказывает опасения эксперт правовой экосистемы «Инициатор» Исмаил Исмаилов, также указывая на риски скрытой закредитованности, так как для рассрочек не применяется уже сложившаяся на рынке потребительского кредитования практика оценки кредитоспособности заемщика — кредитного скоринга. Особенно остро этот вопрос встает в случае, если BNPL-сервис организован профессиональным кредитором и входит в банковскую экосистему, замечает он.

В зарубежной практике также нет универсальных и эффективных подходов к регулированию данной отрасли. Во многих европейских юрисдикциях (Нидерланды, Великобритания, Франция, общее регулирование ЕС) сервисы рассрочки не подпадают под общее регулирование потребительского кредитования, однако для них может выделяться особый правовой режим функционирования и принимаются разъяснительные и рекомендательные документы, однако нормативные акты еще не приняты, подчеркивает Исмаил Исмаилов.

Самый эффективный вариант регулирования — это установить максимальные срок и сумму, зафиксировать отсутствие платы для потребителя и запрет на дифференциацию стоимости товара, уверен Дмитрий Серёгин. «Необходимо также предотвратить практики мисселинга, неограниченных комиссий и их ненадлежащее раскрытие покупателю, ценовых манипуляций и ограничения конкуренции, а также учитывать базовые принципы “знай своего клиента”, например, что сделку рассрочки заключил совершеннолетний. Кроме того, считаем, что стоит установить разные лимиты по рассрочкам в зависимости от степени идентификации покупателя. Например, если не установлен паспорт покупателя, то лимит 40 тыс. руб. Если же паспорт известен, например, через оператора связи по номеру телефона или через банк-эмитент по номеру карты, то лимит условно 80 тыс. руб.»,— отмечает эксперт.

«Если BNPL-оператор уже знает паспорт покупателя, риски закредитованности ниже, ведь можно однозначно привязать историю рассрочки к кредитной истории человека. Информация о рассрочках должна отображаться в БКИ и в случае наличия только номера телефона. Это важно для контроля нагрузки при значительном числе игроков рассрочек. Номер телефона — достаточно надежный идентификатор для коротких продуктов, таких как рассрочка, и все профессиональные кредиторы располагают номерами телефонов клиентов, актуальными на дату принятия решения выдать кредит, и, соответственно, по номеру телефона смогут запросить актуальную информацию о нагрузке в БКИ. При этом, опираясь только на номер телефона, больше возможностей скрыть платежную нагрузку, соответственно, больше и риски, что компенсируется более низким лимитом»,— высказывает позицию игроков рынка руководитель «Долями».