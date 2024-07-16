Уборочный сбор

Давно готовящиеся регуляторные изменения, которые частично за это время успевают стать достоянием общественности, могут и преподносить сюрпризы. Один из таких примеров — планы повышения утилизационного сбора на часть автотранспортных средств.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщил в понедельник Минпромторг, для общественного обсуждения подготовлен проект постановления о поэтапном повышении утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы, а также некоторые виды дорожно-строительной техники. Инициатива давно ожидалась, но любопытно, что сельхозтехника — мощные тракторы, комбайны и опрыскиватели,— повышение утилизационного сбора на которую также рассматривалось, в этот список не вошла.

Тема утилизационного сбора вызывает оживленный интерес у всех сторон, и регулятор, вероятно, заинтересован в максимально гладком прохождении инициативы. В 2021 году рассмотрение аналогичных проектов постановлений правительства на портале нормативных правовых актов собрало голоса около 680 тыс. пользователей, и отмечалось большое число отрицательных комментариев.

В этот раз на лентах информационных агентств еще днем в понедельник появились сообщения о том, что крупнейшие российские производители автомобилей поддерживают планы индексации платежа.

Испортить такое единение регулятора с бизнесом могли бы как раз сельхозпроизводители и дилеры сельхозтехники. Их отраслевые объединения еще в феврале в письмах бывшему тогда главе Минпромторга Денису Мантурову предупреждали, что многократное повышение утилизационного сбора на сельхозтехнику лишит аграриев ресурсов для развития и приведет к удорожанию базовых продуктов.

К угрозам роста цен чиновники традиционно относятся внимательно. Об этом говорит и недавнее намерение Федеральной антимонопольной службы проверить ценообразование мукомолов после сообщений о повышении цен на муку, и заявления вице-премьера Александра Новака о «напрягшейся» ситуации с оптовой ценой на бензин АИ-95. К тому же вопрос с урожаем РФ в этом году из-за погодных сложностей остается не до конца определенным.

Сами участники аграрного рынка не верят, что Минпромторг отказался от идеи повысить утильсбор на сельхозтехнику.

Но даже отсрочка меры на какое-то время по текущим временам может считаться неплохим результатом. Тем более к осени перспективы урожая в некоторых регионах могут ухудшиться, что добавит аргументов противникам повышения утильсбора среди аграриев. А лоббисты других отраслей на этом фоне могут в следующий раз как минимум стараться доносить аргументы до регуляторов как можно раньше.