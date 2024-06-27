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Коммерсантъ FM
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Кадры ставят в резерв

Все большее число компаний формирует внешний пул соискателей

Российские компании стали все чаще использовать внешний кадровый резерв, и для его формирования они прибегают к автоматическим базам данных. Это следует из результатов исследования CRM-системы для рекрутинга Talantix. В перспективе это позволит компаниям лучше адаптироваться к дефициту кадров, поскольку у них будет постоянный ресурс для пополнения числа соискателей.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Большинство (75%) работодателей в России уже ведут собственную базу кандидатов. Эффективность такого HR-инструмента подтверждает статистика: некоторым компаниям с его помощью удается закрывать каждую третью новую вакансию, привлекая релевантных кандидатов без дополнительных инвестиций в поиск и привлечение. Это выяснилось в ходе опроса, который провели аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix.

«Среди хедлайнеров в работе со "скамейкой запасных" выделяется малый и средний бизнес. Небольшие компании очень ценят внимание к своему бренду работодателя и особенно бережно относятся к расходам на подбор. Поэтому многие из них отслеживают каждый контакт с соискателями на рынке труда и ведут базу резюме кандидатов, чтобы повторно использовать ее в будущем для закрытия потребностей в персонале, выстраивать диалог с кандидатами, которые уже знакомы с компанией. У такого подхода есть несколько плюсов. С одной стороны, команды подбора не тратят много времени на привлечение кандидатов с рынка и на выстраивание с ними коммуникаций, с другой — бизнес быстрее закрывает потребности в сотрудниках без дополнительных затрат»,— рассказывает директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.

Так, согласно опросу, небольшие компании со штатом до 100 человек пользуются внешним кадровым резервом наиболее активно. Среди таких работодателей 9% закрывают по 20–30% своих вакансий в год за счет сформированного запаса подходящих кандидатов. Еще 9% закрывают таким способом 30–40% вакансий, а некоторым удается закрыть от половины до вообще всех открытых в течение года ставок. Представители среднего и крупного бизнеса за счет последовательного накопления базы кандидатов и эффективной работы со «скамейкой запасных» закрывают до 20% вакансий в год.

Растущая конкуренция за персонал и сложность привлечения релевантных соискателей постепенно увеличивают ценность внешнего кадрового резерва для работодателей. По данным опроса, 30% компаний из тех, кто не ведет накопление базы кандидатов и не пользуется этим инструментом, намерены начать это делать уже в текущем году.

«Современный рынок труда — это рынок соискателя. Прошло время, когда работодатель мог свободно выбирать из сотен подходящих резюме — чтобы привлекать специалистов в компанию, требуется больше инструментов, времени и ресурсов. В том числе важно уделять внимание откликам соискателей — заинтересованных и лояльных. Чтобы эффективно закрывать вакансии, необходимо изменить сам подход к работе с кандидатами, собирать и грамотно хранить базу, формируя свой кадровый резерв. Причем касается это не только квалифицированных специалистов, но и кандидатов на линейные позиции. Именно системный подход и цифровые инструменты позволяют получить преимущество и в скорости закрытия вакансий, и в экономии бюджета, а также усилить бренд работодателя»,— добавляет Марина Хадина.

Внешний кадровый резерв особенно полезен бизнесу, который работает в узкоспециализированных сферах, ищет редких сотрудников или же привлекает соискателей из дефицитных профессиональных областей. Так, используя накопленную базу резюме, компаниям удается закрывать каждую третью (30%) вакансию рабочего и каждую четвертую — административного персонала (26%), а также 20% вакансий специалистов по продажам, 18% вакансий высшего и среднего менеджмента и 15% вакансий строителей. На производстве, в ИТ-отрасли и в транспорте за счет внешнего кадрового резерва закрывается каждая десятая вакансия.

Отметим, что такой инструмент оказывается особенно востребован сейчас — когда число доступных вакансий в России значительно превышает число соискателей. При этом уровень безработицы, как ранее сообщал Росстат, в апреле этого года вновь обновил исторический минимум и опустился до 2,6%.

В тренде — цифровизация этого процесса: сегодня каждый третий бизнес (31% из 75%) ведет базу внешних специалистов в специальных сервисах и CRM-системах. Как отмечает Марина Хадина, российские компании много лет отставали по уровню проникновения цифровых технологий от западных стран, однако инвестиции в эту сферу последние годы росли. «Сейчас мы можем насчитать уже более десяти основных решений в области управлении процессами подбора, которые доступны российским заказчикам — все они непрерывно развиваются. Так что выбор есть. Конечно, крупные предприятия могут выбрать путь создания собственного решения, но это дорого и имеет смысл только в том случае, если у них есть уникальные потребности, которые требуют от такого продукта уникальных характеристик. Большинству же компаний подойдут готовые решения на рынке — опять же они сейчас быстро развиваются»,— говорит она.

Елена Воробьева

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