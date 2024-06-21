Власти Чувашии потратят 4 млрд рублей на приобретение 153 троллейбусов в 2024 году

В 2024 году власти Республики Чувашия планируют приобрести 153 троллейбуса на общую сумму около 4 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в рамках XIV Чебоксарского экономического форума.

Олег Николаев также отметил, что будет запущено 3 новых маршрута, по которым будут курсировать троллейбусы, в том числе между городом Чебоксары и городом Новочебоксарск.

Также в 2024 году в Чувашской Республике планируется создание 60 станций с 189 зарядными хабами для электромобилей.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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