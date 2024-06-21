В 2024 году в Чувашии планируют создать 60 станций для зарядки электромобилей

В текущем году в Чувашской Республике планируется создание 60 станций с 189 зарядными хабами для электромобилей. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в рамках XIV Чебоксарского экономического форума.

При сохранении нынешних темпов развития в Чувашии в течение двух-трех лет будет введено в эксплуатацию 200 зарядных станций для электротранспорта.

За последние 4 года количество электромобилей в республике увеличилось в 4,5 раза, а число зарядных станций в республике было увеличено в 4 раза.

Также в 2024 году власти республики планируют приобрести 153 троллейбуса за сумму почти в 4 млрд руб. Всего предприятие «Трансэнергопром» намерено построить 9 новых электрозаправочных комплексов, два из которых уже функционируют.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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