Приговор перечитали между срок

Приговор экс-главе Кагальницкого района Игорю Грибову изменен. Ранее он был осужден за предоставление детям-сиротам некачественных квартир, суд назначил ему четыре года колонии по статье о превышении полномочий. Однако кассационная инстанция квалифицировала деяние бывшего чиновника по более мягкой статье о халатности, назначила ему штраф и отменила наказание из-за истечения сроков давности преступления.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Грибов

Фото: special.kagl-rayon.donland.ru Игорь Грибов

Фото: special.kagl-rayon.donland.ru

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) рассмотрел в апелляционном порядке дело бывшего главы Кагальницкого района Ростовской области Игоря Грибова. Деяние бывшего чиновника переквалифицировано с ч.2 ст.286 УК РФ (превышение полномочий) по более мягкой ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Вместо назначенных ранее четырех лет колонии Игорю Грибову избрано наказание в виде штрафа 80 тыс. руб. При этом от наказания он сразу же был освобожден из-за истечения сроков давности преступления. Суд постановил отпустить бывшего чиновника из-под стражи.

В марте 2021 года в соцсетях и местных СМИ появились публикации о выдаче сиротам некачественного жилья в Кагальницком районе. Получившая квартиру Ксения Горлач рассказала журналистам, что в доме тонкие стены и плохо налажена система отопления, в комнатах и подъезде стоит запах нечистот, полы прогибаются под ногами, территория вокруг дома не благоустроена. Женщина отметила, что направляла запрос в комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, однако там жалобы назвали «немотивированными».

После публикаций СМИ было возбужденно уголовное дело, через полгода стало известно, что обвиняемым по нему стал Игорь Грибов. По версии следствия, чиновник подписал акты приема и передачи квартир в жилом доме в поселке Малиновка по ул. Юбилейная, д. 11-а. Жилье приняли на баланс администрации и впоследствии передали детям-сиротам, а из бюджета Ростовской области застройщику перечислили более 7 млн руб. Проведенные строительно-технические экспертизы показали, что квартиры являются непригодными для проживания.

Летом 2023 года Зерноградский районный суд признал Игоря Грибова виновным в превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Ему было назначено два года колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ему в течение двух лет после освобождения занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Экс-чиновник не признал вину.

Приговор обжаловали и сторона защиты, и сторона обвинения. Ростовский областной суд частично удовлетворил апелляционное представление прокурора и увеличил наказание Грибову до четырех лет колонии.

Защита Игоря Грибова тогда заявила, что намерена обжаловать это решение. «Нас не устраивает, что суд апелляционной инстанции не принял во внимание грубые нарушения УПК РФ, допущенные в ходе предварительного следствия и суда и ограничивающие конституционные права Игоря Грибова»,— заявлял «Ъ-Юг» адвокат экс-чиновника Гасан Раджабов.

Игорь Грибов стал вторым главой райадминистрации в Ростовской области, осужденным за предоставление некачественного жилья детям-сиротам. Весной 2021 года по аналогичному обвинению был осужден бывший глава Целинского района Борис Сорокин. Однако реального срока он так и не получил — после прохождения дела через различные инстанции Бориса Сорокина обязали только выплатить штраф 50 тыс. руб. Также с него было взыскано 830 тыс. руб. материального ущерба.

Кристина Федичкина