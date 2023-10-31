Срок подрос в апелляции

Ростовский областной суд ужесточил приговор экс-главе Кагальницкого района Игорю Грибову, осужденному за предоставление детям-сиротам некачественных квартир. Ранее бывший чиновник был признан виновным в превышении полномочий и приговорен к двум годам колонии общего режима. Апелляционная инстанция увеличила срок наказания до четырех лет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Грибов просил вынести ему оправдательный приговор

Фото: special.kagl-rayon.donland.ru Игорь Грибов просил вынести ему оправдательный приговор

Фото: special.kagl-rayon.donland.ru

Приговор по делу бывшего главы Кагальницкого района Игоря Грибова изменен. Ростовский областной суд ужесточил ему наказание до четырех лет колонии общего режима. Об этом «Ъ-Юг» сообщили в пресс-службе суда.

В марте 2021 года в соцсетях и местных СМИ появились публикации о выдаче сиротам некачественного жилья в Кагальницком районе. Получившая квартиру Ксения Горлач рассказала журналистам, что в доме тонкие стены и плохо налажена система отопления, в комнатах и подъезде стоит запах нечистот, полы прогибаются под ногами, территория вокруг дома не благоустроена. Женщина отметила, что направляла запрос в комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, однако там жалобы назвали «немотивированными».

По указанным в публикациях фактам сотрудники прокуратуры и следственного управления провели проверки, в результате которых было возбужденно уголовное дело. Через полгода пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Ростовской области сообщила о привлечении Игоря Грибова к делу в качестве обвиняемого.

В ходе следствия было установлено, что чиновник подписал акты приема и передачи квартир в жилом доме в поселке Малиновка по ул. Юбилейная, д. 11-а. Жилье приняли на баланс администрации и впоследствии передали детям-сиротам, а из бюджета Ростовской области застройщику перечислили более 7 млн руб.

Проведенные строительно-технические экспертизы показали, что квартиры являются непригодными для проживания.

Экс-чиновник не признал вину. Адвокаты Игоря Грибова отказались подробно описать «Ъ-Юг» позицию по делу, сославшись на отсутствие соглашения с доверителем о даче комментариев СМИ.

Летом 2023 года Зерноградский районный признал Игоря Грибова виновным в превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Ему было назначено два года колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ему в течение двух лет после освобождения занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Приговор обжаловали и сторона защиты, и сторона обвинения.

Прокуратура считала наказание слишком мягким и настаивала, что его необходимо увеличить до пяти лет колонии.

Адвокаты и сам осужденный в своих жалобах назвали решение незаконным и необоснованным, а выводы суда — не соответствующим фактическим обстоятельствам дела.

Сторона защиты просила отменить приговор и вынести новый, оправдательный.

Рассмотрев доводы сторон, Ростовский областной суд частично удовлетворил апелляционное представление прокурора. Решение облсуда может быть обжаловано сторонами в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.

Игорь Грибов стал вторым главой райадминистрации в Ростовской области, осужденным за предоставление некачественного жилья детям-сиротам. Весной 2021 года по аналогичному обвинению был осужден бывший глава Целинского района Борис Сорокин. Однако реального срока он так и не получил — после прохождения дела через различные инстанции Бориса Сорокина обязали только выплатить штраф 50 тыс. руб. Также с него было взыскано 830 тыс. руб. материального ущерба.

Кристина Федичкина