Благоустройство Павловского парка привело к уголовному делу

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело в отношении подрядчика Павловского парка из-за самоуправства. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура в ходе проверки установила, что ООО «Ас-экосервис» положило плитку и сделало бордюры в парке, эти работы заказчик принял и оплатил в размере 2 млн руб.

«Вместе с тем в мае 2024 года работники ООО «АС-ЭКОСЕРВИС» самовольно произвели демонтаж принятого и оплаченного заказчиком плиточного покрытия, причинив бюджету города Ярославля ущерб»,— сообщили в прокуратуре.

Прокуратура вынесла постановление о направлении материалов в следственные органы. В итоге полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Прокуратура поставила на контроль дальнейшее проведение работ. Напомним, доделывать благоустройство будет «Горзеленхозстрой». Контракт с ООО «АС-ЭКОСЕРВИС» был расторгнут.

Алла Чижова