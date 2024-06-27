Работник дороже правды

Соискатели стали реже лгать о себе в резюме за последние пять лет, а работодатели — реже им отказывать в приеме на работу даже при выявлении несоответствий, следует из данных совместного опроса hh.ru и «Карьеры & Кадров». Отчасти это следствие ситуации на рынке труда — превышения спроса над предложением кадров. Впрочем, компании по-прежнему часто сталкиваются с неискренностью работников: работники скрывают места прежней работы и приписывают себе недостающие навыки. Работодатели признают, что возможностей проверить данные благодаря цифровизации и развитию HR-технологий становится больше, а ложь даже при приеме соискателя на работу подрывает доверие сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

За пять лет случаев, когда компании сталкиваются с ложью со стороны своих потенциальных сотрудников, стало меньше, показал совместный опрос hh.ru и «Карьеры & Кадров» среди 513 работодателей. Если в 2019 году 87% работодателей сталкивались с ложью в резюме соискателей хотя бы раз, то в этом году об этом сообщили 70%. Однако треть компаний признаются, что такие случаи лжи многократны: в 2019 году часто сталкивались с ложью четверть работодателей. О том, что соискатели лгут иногда, сообщили 43% опрошенных против 53% в 2019 году.

По данным опроса, соискатели стали чаще скрывать некоторые места работы (с 53% в 2019-м до 64% в 2024-м) — по мнению работодателей, это чаще всего делает массовый линейный персонал в ритейле, логистике, безопасности, а также рабочий и производственный персонал и юристы. С 15% до 26% выросла доля тех, кто, наоборот, указывает места, где на самом деле не работал — чаще всего, по мнению работодателей, так делает обслуживающий и домашний персонал. Случаи приписывания себе недостающих навыков снизились с 74% до 59% — чаще такое приукрашивание используют ИТ-специалисты, медики, работники в сфере фитнеса и красоты.

С несоответствием должности компетенциям работодатели чаще всего сталкиваются со стороны топ-менеджеров (26%), а также на позиции в HR и маркетинге (по 24%). Случаи недостоверной информации в отношении стажа, возраста и образования по-прежнему встречаются: ложь о возрасте не зависит от специальности и сферы, а стаж чаще всего себе подрисовывают ИТ-специалисты и медработники (по 13%), образование — строители.

Партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов предпочел сослаться на героя сериала «Доктор Хаус» о том, что врут все. «Основная задача кандидатов дойти до собеседования. Большинство работодателей покупает резюме и только потом работает с человеком. Поэтому все стремятся попасть в ожидания работодателя и корректно оформить резюме. Соискатель может написать, что продолжает работать в компании, хотя фактически уже уволился, потому что работодатели предпочитают приглашать на работу тех, кто еще трудоустроен. В моей практике было и такое, что люди писали о наличии высшего образования, никто не проверял диплом и людей брали на работу. Теперь все это можно проверить по базам — люди стали меньше врать в таких вопросах»,— говорит эксперт.

Директор по персоналу АО «Гринатом» Наталья Пичугина отмечает, что молодые специалисты стараются преувеличить свой опыт работы, приукрасить должностные обязанности и достижения. «Соискатели на высококвалифицированные технические и управленческие позиции также иногда прибегают к преувеличениям в области своих компетенций»,— признается она. По опыту директора по персоналу и организационному развитию Zenden Марины Шириной, в основном лгут соискатели на менеджерские позиции — в среднем каждый пятый в своем резюме отражает недостоверную информацию о профессиональном опыте. Это либо отражение функционала, которым по факту соискатель не занимался, либо приукрашивание имеющегося опыта. HR-директор PROF BEAUTY Арина Скачек также чаще сталкивается с ложью среди кандидатов на должности среднего и высшего управленческого звена, где требования к квалификации и опыту особенно высоки. Часто соискатели преувеличивают свои профессиональные достижения, уровень владения иностранными языками, опыт работы с определенными технологиями или системами. Нередки случаи, когда предоставляются неточные данные о предыдущих местах работы, включая занимаемые должности и продолжительность трудовой деятельности.

По словам Владислава Быханова, в условиях высокого спроса на сотрудников работодатели становятся более толерантны к неискренности соискателей. Согласно опросу, на фоне дефицита соискателей доля работодателей, которые скорее откажут будущему работнику после выявления недостоверной информации, снизилась с 56% в 2019 году до 53% в 2024-м. Впрочем, другие компании стали более категоричны: на 7 п. п. выросла доля тех, для кого ложь в резюме является однозначным поводом для отказа (20%).

По словам Натальи Пичугиной, решение в «Гринатоме» зависит от характера обнаруженной лжи и реальных способностей кандидата. «Если кандидат указал уровень компетенций, который не соответствует его реальным навыкам, мы не продолжаем рассматривать его на заявленную вакансию. Бывают случаи, когда кандидат приукрасил резюме, но при этом его реальные компетенции соответствуют другой вакансии, имеющейся в компании. В таком случае мы можем предложить ему другую позицию, если он согласен на пересмотр условий»,— объясняет она. В PROF BEAUTY отмечают приверженность высоким стандартам этики и честности. «Если кандидат был уличен в предоставлении недостоверной информации, это существенно подрывает доверие к нему. В большинстве случаев мы отказываемся от сотрудничества с такими кандидатами»,— говорит Арина Скачек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Заместитель исполнительного директора по кадровой политике Ассоциации менеджеров Наталья Драневская предупреждает, что ложь на собеседовании с большой долей вероятности приведет к проблемам в рабочих процессах из-за несоответствия сотрудника заявленным навыкам и компетенциям, а это прямой путь к потере доверия со стороны работодателя и к увольнению сотрудника. «Чем выше должность, тем больше ущерб для компании — как финансовый, так и репутационный»,— добавляет она. Поэтому соискателям рекомендуется максимально открыто говорить о своем опыте на собеседовании. «Если специалист понимает, что ему не хватает навыков в какой-то области, лучше честно сказать об этом работодателю, подчеркнув, что готов к дополнительному обучению. Часто компании отдают предпочтения кандидатам, видя потенциал, а четкое соответствие потенциальной должности не всегда решающий фактор»,— полагает Наталья Драневская.

Директор CRM для рекрутинга Talantix Марина Хадина считает, что нет универсальных признаков лжи или инструментов ее выявления на этапе просмотра резюме. Однако повлиять на степень искренности кандидата можно. Иногда соискатели, увидев вакансию, просто пытаются себя на нее натянуть, редактируя резюме и искажая факты на собеседовании. «Возможно, уже в самой вакансии есть не вполне честные ожидания или требования, которые на самом деле не понадобятся при исполнении обязанностей — шутка про знание английского языка в вакансиях именно по этой причине стала избитой. Применительно к собеседованию чаще всего приходится иметь дело с умолчанием. Все-таки большинство фактов из резюме можно при желании проверить: образование подтвердят дипломы, возраст — паспорт, заслуги на прошлом месте работы — бывшие коллеги, профессиональные качества — собеседование с будущим руководителем, отсутствие судимости — служба безопасности. Поэтому искажать информацию довольно глупо»,— говорит Марина Хадина.

По данным hh.ru, самый проверенный инструмент выявление лжи со стороны соискателя — собеседования (86% в 2024 году). Другие способы — сверить информацию из резюме с записью из трудовой книжки (42%), сделать запрос в предыдущие места работы соискателя (24%). Развитие HR-решений также помогает работодателям: хранение истории коммуникаций с кандидатом и его возможность отслеживать изменения в его резюме в CRM-системах позволяет выявить несостыковки еще до проведения собеседования. Чуть больше половины компаний сохраняют практику проверки информации в резюме с записями из трудовой книжки, половина из них — до того, как сделать оффер.

По словам Марины Шириной, рекрутеры и заказчики в Zenden используют метод STAR. «Структура интервью по данной методике направлена на подтверждение опыта на практике, через приведение конкретных примеров, обозначение роли соискателя в них и результата, которого он достиг»,— говорит она. Владислав Быханов также называет одним из способов оценить реальные навыки соискателя — интервью по компетенциям. По технологии оно очень похоже на перекрестные допросы, когда есть хороший и плохой полицейские, которые задают уточняющие вопросы. Например, когда нужно вычленить вклад соискателя в проект, ему задают вопросы о его роли в проекте, задачах, результатах.

По словам Арины Скачек, некоторые аспекты, в том числе личные достижения или участие в проектах без документального подтверждения, могут быть сложными для проверки. Поэтому компания опирается на разнообразные источники информации, например специализированные сервисы для проверки данных кандидатов, включая их профессиональную активность в социальных сетях и профессиональных сообществах.

В целом же для верификации информации в PROF BEAUTY применяют комплексный подход: связываются с предыдущими работодателями кандидатов для подтверждения их профессионального опыта и достижений, сотрудничают с образовательными учреждениями и сертификационными организациями для верификации подлинности представленных документов, проводят практические задания и кейс-интервью, чтобы объективно оценить навыки и знания кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В «Гринатоме» также уделяют внимание проверке на всех этапах найма, чтобы минимизировать риски и отобрать профессиональных кандидатов. «Для этого мы используем проверку рекомендаций, тестирование специальных знаний и навыков, фоновую проверку и глубинные собеседования. На этапе первичного отбора проводится технический скрининг, который позволяет быстро и эффективно отсеять кандидатов с недостаточной квалификацией. Во время этого скрининга мы задаем конкретные технические вопросы и предлагаем решить задачи, связанные с основными технологиями и инструментами, которые будут использоваться в работе. Это помогает выявить кандидатов, которые имеют поверхностные знания или пытаются преувеличить свои навыки»,— отмечает Наталья Пичугина.

С развитием цифровых сервисов и HR-технологий возможности работодателей по проверке информации резко возросли. В таких условиях попытки соискателей солгать ради получения должности играют против них, однако потенциальные работники по-прежнему могут о многом умолчать. «Другой вопрос — в том, что именно работодателю необходимо о нем знать»,— констатирует Марина Хадина.

Диана Галиева