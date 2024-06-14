В Подмосковном следствии сменился начальник

Свой пост покинул и начальник главного управления СКР по Московской области генерал-майор юстиции Александр Стариков. Выходец из Узбекистана, он много лет проработал в транспортных прокуратурах, затем занимал руководящие должности в следственном управлении СКР по Калининградской области. В 2014 году господин Стариков был назначен начальником следственного управления СКР по Республике Алтай, через три года — тульского управления, а в 2020 году — главка по Московской области. По данным источников «Ъ», сейчас кандидатуру генерала согласовывают на новую должность в органах госвласти, но уже не связанную с правоохранительными органами.

Николай Сергеев