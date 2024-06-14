Три пожизненных перед пенсией

Указом президента России Владимира Путина освобожден от должности один из старожилов Следственного комитета России (СКР) — старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Валерий Хомицкий. По данным «Ъ», генерал-майор юстиции, расследовавший теракт в Беслане, ушел на заслуженный отдых по собственному желанию — ему исполнилось 65 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Хомицкий

Фото: СКР Валерий Хомицкий

Фото: СКР

В органы прокуратуры Валерий Хомицкий пришел в 1986 году. В апреле 2011 года — практически с момента образования СКР как самостоятельной структуры, господин Хомицкий был назначен на должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ.

Валерий Хомицкий участвовал в расследовании различных уголовных дел. В 2003–2005 годах старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Валерий Хомицкий возглавлял расследование убийства гендиректора ОАО «Концерн ПВО “Алмаз-Антей”» Игоря Климова, застреленного 6 июня 2003 года в Москве. В 2005 году следователь Хомицкий участвовал в расследовании бесланского теракта. В 2006–2007 годах возглавлял следственно-оперативную группу, занимавшуюся убийством первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова и его водителя Александра Семенова.

После этого в биографии генерала Хомицкого было скандальное дело замминистра финансов Сергея Сторчака, курировавшего вопросы урегулирования внешних долгов. Чиновника задержали 15 ноября 2007 года, обвинив в покушении на хищение из бюджета $43,4 млн. Через три с лишним года дело в отношении отсидевшего в СИЗО 11 месяцев Сергея Сторчака следователь Хомицкий прекратил за отсутствием события преступления.

Параллельно с делом чиновника Минфина генерал-майору было поручено заняться терактами, происшедшими в Москве 29 марта 2010 года. Тогда на станциях Сокольнической линии метро «Лубянка» и «Парк культуры» утром, в час пик, с интервалом около 40 минут, произошли два взрыва, устроенные террористками-смертницами. В результате этого преступления погибли 40 человек.

В августе 2015 года за заслуги в деле укрепления законности и правопорядка, примерное исполнение служебного долга Валерий Хомицкий был награжден орденом Почета.

Последнее резонансное дело, которое генерал-майор Хомицкий довел до суда практически перед самой отставкой, было так называемое дело раменского ОПС. Отметим, что возбуждено оно было еще в феврале 2012 года. Приговор же фигурантам, включая влиятельного вора в законе Олега Медведева, ранее носившего фамилию Шишканов и известного в криминальном мире как Шишкан или Олег Раменский, 2-й Западный окружной военный суд вынес 10 июня 2024 года.

Присяжные сочли доказанной версию обвинения в том, что занимавший высшее положение в преступной иерархии авторитетный бизнесмен создал преступное сообщество, которое еще с 1990-х действовало на территории Подмосковья, занимаясь бандитизмом, рэкетом и убийствами. Шишкан и еще трое из семнадцати его подельников были отправлены в колонию на всю жизнь, еще трое отделались условными сроками, а остальные проведут в колониях строгого режима от 11 до 23 лет.

Генерал-майор юстиции Хомицкий являлся одним из последних следователей при председателе СКР старого созыва, остававшихся в строю.

Главное управление по расследованию особо важных дел, в котором он служил вместе с другими генералами и полковниками, было ликвидировано, а из тех следователей, кто не вышел в отставку или на пенсию (а также новобранцев), сформировали небольшое управление по расследованию особо важных дел внутри главного следственного управления.

Олег Рубникович