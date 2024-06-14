Более половины россиян допускают возможность новой мировой войны

57% россиян считают, что в ближайшие годы может начаться новая мировая война. Противоположной позиции придерживаются 36% респондентов, показал опрос Russian Field. При этом большинство опрошенных (64%) уверены, что в гипотетической войне победа будет за Россией. Лишь 6% отдают победу противнику, а практически каждый пятый (18%) думает, что в такой войне победителей не будет.

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В числе потенциальных сторонников России в случае войны россияне чаще всего упоминали Китай (58%), Белоруссия (48%), Иран (21%), Северную Корею (20%), Индию (15%) и Казахстан (13%). 6% опрошенных считают, что в такой войне Россия будет одна, без союзников. Потенциальными противниками респонденты называли США (71%), Великобританию (40%), Францию (39%), Германию (37%), Польшу (27%). Только 12% назвали Украину. 8% считают потенциальным противником весь блок НАТО, а 7% — Евросоюз.