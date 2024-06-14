Групповой разброс сборных

Первые две недели стартующего в Германии Евро-2024 команды проведут, играя в шести группах от A до F. Собрали в одном материале основную информацию об участниках, статистику их прошлых достижений, краткий обзор раскладов с оценкой вероятности сыграть на вылет, а также футболки и шорты спортсменов.

Группа А

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Шансы на выход из группы, в порядке убывания по версии Opta: Германия — 88,5%, Швейцария — 61%, Венгрия — 59,3%, Шотландия — 58,9%.

Смена поколений в сборной Германии протекает тяжело: она провалилась на трех последних крупных турнирах (не вышла из группы на двух последних чемпионатах мира и вылетела в 1/8 финала Евро-2020) и очень уныло выглядела в товарищеских матчах во время подготовки к домашнему первенству Европы. В последние месяцы немцы, однако, ожили. Они считаются главными фаворитами группы.

Претендентами на вторую строчку являются опытные швейцарцы — в их распоряжении к тому же мощная вратарская линия. Венгры и шотландцы котируются ниже, но едва ли они станут легкими соперниками для соседей по группе.

14.06 (пятница) 22:00 Германия—Шотландия 15.06 (суббота) 16:00 Венгрия—Швейцария 19.06 (среда) 19:00 Германия—Венгрия 19.06 (среда) 22:00 Шотландия—Швейцария 23.06 (воскресенье) 22:00 Швейцария—Германия 23.06 (воскресенье) 22:00 Шотландия—Венгрия

Группа B

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Шансы на выход: Испания — 89,1%, Италия — 80,3%, Хорватия — 67,8%, Албания — 33,4%.

Пожалуй, самая интригующая группа, в которой сразу три сильные сборные. С одной стороны, это сверхмолодые испанцы, которые на каждом турнире вне зависимости от состава и тренера воспринимаются как одни из фаворитов.

С другой — призеры двух предыдущих чемпионатов мира хорваты с их, наоборот, стареющей обоймой. С третьей — действующие чемпионы Европы итальянцы. В такой компании судьба сборной Албании выглядит почти предрешенной.

15.06 (суббота) 19:00 Испания—Хорватия 15.06 (суббота) 22:00 Италия—Албания 19.06 (среда) 16:00 Хорватия—Албания 20.06 (четверг) 22:00 Испания—Италия 24.06 (понедельник) 22:00 Хорватия—Италия 24.06 (понедельник) 22:00 Албания—Испания

Группа C

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Шансы на выход: Англия — 95,4%, Дания — 69,2%, Сербия — 56,2%, Словения — 42,1%.

Сборная Англии, по мнению аналитиков и букмекеров, является одним из главных фаворитов на победу во всем турнире, чего уж говорить про группу. Суммарная стоимость ее состава астрономическая — свыше €1,5 млрд. Наиболее весомые шансы оказать англичанам серьезное сопротивление у датчан.

Команда Сербии на Евро дебютирует (участвовали только ее предшественницы — сборные Югославии и Сербии и Черногории). Она, пусть и обладает боеспособным составом, но собран он в основном из футболистов, чьи лучшие годы уже позади. Наиболее скромно в этой группе смотрятся шансы словенцев, этой сборной могут помочь немногочисленные игроки из топовых европейских чемпионатов.

16.06 (воскресенье) 19:00 Словения—Дания 16.06 (воскресенье) 22:00 Сербия—Англия 20.06 (четверг) 16:00 Словения—Сербия 20.06 (четверг) 19:00 Дания—Англия 25.06 (вторник) 22:00 Англия—Словения 25.06 (вторник) 22:00 Дания—Сербия

Группа D

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Шансы на выход: Франция — 92,9%, Нидерланды — 76,2%, Австрия — 51,1%, Польша — 45%.

Другая команда, претендующая на титул,— сборная Франции — вторая на турнире по сумме стоимости футболистов (более €1,2 млрд), с составом практически без слабых мест, попала в группу D. Способных всерьез помешать ей сборных в этом квартете не наблюдается.

Обойме голландцев не хватает вариативности, в недавних очных матчах разница в классе была видна. Австрийцы, хоть и обладают крепким подбором игроков, для того чтобы тягаться с такими командами, нуждаются в игроках мирового класса. У поляков они есть — но уже в статусе ветеранов, карьера которых близится к завершению.

16.06 (воскресенье) 16:00 Польша—Нидерланды 17.06 (понедельник) 22:00 Австрия—Франция 21.06 (пятница) 19:00 Польша—Австрия 21.06 (пятница) 22:00 Нидерланды—Франция 25.06 (вторник) 19:00 Нидерланды—Австрия 25.06 (вторник) 19:00 Франция—Польша

Группа E

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Шансы на выход: Бельгия — 90%, Украина — 69,4%, Румыния — 57,4%, Словакия — 51,1%.

Соблазн назвать фаворитом квартета сборную Бельгии есть — такая россыпь креативных игроков в распоряжении Доменико Тедеско. Однако уравнять ситуацию в группе легко может возрастная оборона бельгийцев.

В борьбе с такими сбитыми, дисциплинированными сборными, как команды Украины и Словакии, этот фактор может сказаться. Тем более что в их заявках есть игроки, которые на первых ролях в добротных европейских командах. Не рискнешь списывать со счетов и румынскую команду, которая прошла квалификацию без поражений.

17.06 (понедельник) 16:00 Румыния—Украина 17.06 (понедельник) 19:00 Бельгия—Словакия 21.06 (пятница) 16:00 Словакия—Украина 22.06 (суббота) 22:00 Бельгия—Румыния 26.06 (среда) 19:00 Словакия—Румыния 26.06 (среда) 19:00 Украина—Бельгия

Группа F

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Шансы на выход: Португалия — 93,6%, Турция — 74,2%, Чехия — 60,7%, Грузия — 37,2.

Интерес к последней группе этого Евро подогревает вот какой факт: ее фаворит — сборная Португалии в последние полтора года не играла официальных матчей против сколько-нибудь грозного соперника.

Что турки, что чехи их напоминают отдаленно, но все же представляют более опасную для португальцев оппозицию, чем их соперники по квалификации. Последней командой в квартете стала сборная Грузии, впервые пробившаяся в основную сетку крупного турнира. Но ее дальнейшие успехи станут чудом, какое в футболе случаются крайне редко.

18.06 (вторник) 19:00 Турция—Грузия 18.06 (вторник) 22:00 Португалия—Чехия 22.06 (суббота) 16:00 Грузия—Чехия 22.06 (суббота) 19:00 Турция—Португалия 26.06 (среда) 22:00 Чехия—Турция 26.06 (среда) 22:00 Грузия—Португалия

Роман Левищев