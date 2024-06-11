Четверочка на пятерочку

Группа E, может быть, самая загадочная и неоднозначная, что ли, среди всех шести квартетов открывающегося 14 июня чемпионата Европы по футболу, который примет Германия. Сплошная тайна в ней — каждая из четырех сборных: и прошедшая пик, но все еще похожая на очень опасную бельгийская, и попавшие к ней в компанию словацкая, румынская и украинская команды, скромненькие, только если не всматриваться в детали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / AFP Фото: VIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / AFP

Эта группа — идеал для тех, кто обожает всякие сложные сюжеты, провоцирующие на жаркие споры. Любая из угодивших в нее команд может оказаться предметом такой дискуссии, в которой pro и contra постоянно сталкиваются друг с другом и никак не поймешь, что же все-таки берет верх. Тезис напрямую касается и сборной, являющейся ее явным фаворитом хотя бы по чисто формальным признакам.

С одной стороны, наставнику бельгийцев Доменико Тедеско, когда-то удивительно неплохо трудившемуся в «Спартаке», хочется посочувствовать. Бэкграунд его нынешней команды, звучность многих имен, оказавшихся в ее заявке, буквально требуют от него какого-то не просто пристойного, а очень почетного результата. Но это ведь не совсем та же сборная Бельгии, что позиционировалась как бесспорный охотник за медалями на всех топовых турнирах в минувшие десять лет, а в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) забиралась на верхнюю строчку.

Преувеличением было бы утверждать, что от генерации бельгийских игроков, которую называли «золотой», но которая, строго говоря, именно «золотой» так и не стала, все время оступаясь на ближних подступах к титулам, а на мировом первенстве в 2022 году потерпев как бы подчеркнувшую неудачливость поколения катастрофу уже на групповом этапе, остались мелкие осколки. Большая ее часть по-прежнему в строю. Но всем этим футболистам — Яннику Карраско, Ромелу Лукаку, Кевину Де Брёйне, Акселю Витселю, Тома Мёнье, Яну Вертонгену — уже либо чуть-чуть, либо сильно за тридцать. Все они карьерный пик прошли. Даже Де Брёйне с его травмами едва ли исключение.

Оборона этой сборной Бельгии, когда-то точно такой же ее надежный козырь, как и все остальные звенья, выглядит совсем уж неказисто для гранда. Из-за дефицита талантов в ней по-прежнему находится место для Вертонгена с Мёнье, хотя оба давным-давно уже вне поля зрения «больших» клубов. А конфликт Тедеско с Тибо Куртуа лишил бельгийцев шикарного голкипера, способного штамповать разные чудеса, словно на конвейере, и безумно полезного в той ситуации, в которой они сейчас очутились.

С другой стороны, признавая бельгийские проблемы, глупостью было бы игнорировать их очевидные достоинства. Ну да, оборона так себе, но средняя линия, если Де Брёйне будет в тонусе, на слабость никак не тянет, а линия атакующая смотрится и вовсе шикарно. В ней как раз молодежи, уже дозревшей до топового уровня или дозревающей, выше крыши. У Лоиса Опенды за спиной сезон с тремя десятками голов за «Лейпциг», у Жереми Доку — с трансформацией в фигуру, без которой трудно представить основу «Манчестер Сити». Плюс Леандро Троссард, постоянно вспыхивающий в «Арсенале», плюс Йоан Бакайоко, настолько одаренный, что едва ли надолго задержится в ПСВ, плюс незаменимый для «Аталанты» Шарль Де Кетеларе, плюс тот же Ромелу Лукаку, в сборной всегда испытывающий прилив бодрости и вдохновения и в квалификации к чемпионату Европы забивший 14 голов, больше, чем кто-либо еще.

В этой бригаде всего вдоволь — скорости, дриблинга, мощи, голевого чутья. Правда, надо еще придумать, как эффективно использовать ее: всех в стартовый состав можно было бы впихнуть, разве что если бы в тренд вдруг вернулись захватывающие схемы из 1950-х, в которых и полдесятка форвардов не предел.

Остальные сборные тоже чрезвычайно занимательные. Румынская, например, смотрится совершенно бледно, на взгляд человека, привыкшего в оценках раскладов руководствоваться самыми понятными критериями. Так, что у нас с послужным списком? Предыдущий чемпионат Европы пропустила, а на чемпионаты мира не отбиралась аж с прошлого века. А что с заявкой? Кто лидеры? Стержневой хавбек Николае Станчу провел сезон в Саудовской Аравии, и это повышение в классе в сравнении с прежними его чемпионатами — чешским и китайским. Центральный защитник Раду Дрэгушин с помпой переходил зимой в «Тоттенхем», однако в его основе пока так и не закрепился. Янис Хаджи, сын знаменитого Георге Хаджи, пока лишь доказывает, что на детях легенд природа чаще всего если и не отдыхает, то уж точно не перетруждается.

Но тем, кто заранее хоронит румын, стоит посмотреть на их игру в отборе к первенству. Увиденное может ощущения скорректировать. А они в этом отборе, между прочим, опередили на пять очков швейцарцев, не потерпев ни единого поражения. Игра была незамысловатая, тоскливая, но поразительно организованная и надежная. Пять голов, пропущенных в десяти матчах квалификации,— это ведь исключительный показатель.

Сборная Словакии в ней брала тоже прежде всего дисциплиной и аккуратностью, пропустив лишь на три мяча больше румын. Но у нее вдобавок, как ни крути, имеются футболисты, которые привыкли к футболу элитному и от которых можно ждать чего-то особенного,— голкипер Мартин Дубравка, защитник Милан Шкриньяр, хавбеки Станислав Лоботка и Ондрей Дуда. Словакам еще бы найти какого-нибудь стабильного снайпера, и был бы набор под что-то серьезное. Но даже без него благодаря мобильности и трудолюбию они в минувший уикенд растерзали — 4:0 — в товарищеской встрече не таких уж и слабых валлийцев.

Примерно те же тезисы применимы и к сборной Украины. Ей пришлось проникать на чемпионат Европы через стыковые матчи, но это не значит, будто главную часть квалификации она прошла кое-как. Отстали украинцы только от гигантов — английской и итальянской команд, а действующих обладателей континентального титула вперед пропустили по дополнительным показателям.

У украинской сборной игроков из «большой пятерки» не меньше, чем у словаков. Причем это заметные игроки. Андрей Лунин из безвестного вратаря к концу сезона превратился в одного из героев «Реала», заставив его болельщиков перестать сокрушаться по поводу долгого отсутствия травмированного Тибо Куртуа, Артем Довбик — из форварда, чью фамилию называют без придыхания, в лучшего бомбардира чемпионата Испании, забившего 24 гола и восхищавшего обилием ценных навыков. Александр Зинченко в «Арсенале» доказывал, что остается трудягой, пахарем и универсалом, Михаил Мудрик в «Челси», пусть редко, но демонстрировал взрывную игру, соответствующую выданным однажды авансам, а у Руслана Малиновского вполне недурно складывались дела в «Дженоа». На самом деле при некотором дефиците яркости баланса в этом варианте украинской сборной ничуть не меньше, чем в той же бельгийской.

Алексей Доспехов