И стар, и суперстар

В последней по алфавиту группе — группе F — стартующего 14 июня в Германии чемпионата Европы по футболу сборная Португалии, которая после катарского мирового первенства прошла через стилистическое обновление, не коснувшееся, впрочем, роли вечного лидера Криштиану Роналду, будет иметь дело с тремя командами статусом пониже и заявками пожиже — турецкой, чешской и грузинской, дебютирующей на топовых турнирах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 39-летний Роналду, как и в позапрошлом и прошлом десятилетиях, является лидером сборной Португалии

Фото: MIGUEL RIOPA / AFP 39-летний Роналду, как и в позапрошлом и прошлом десятилетиях, является лидером сборной Португалии

Фото: MIGUEL RIOPA / AFP

Это, конечно, уже похоже на что-то наподобие патологии, но всякий раз, когда сборную Португалии ждет важный турнир, дискуссии, касающиеся ее перспектив, обязательно начинаются с темы, связанной с Криштиану Роналду. Так было, когда он находился в расцвете сил, в позапрошлом и прошлом десятилетиях. Так было, когда он превратился в опытного ветерана, перешагнувшего 30-летний рубеж. Ничего не изменилось и сейчас, хоть к немецкому чемпионату Европы Роналду подошел уже в том возрасте, который и ветеранским-то даже как-то странно называть: в 39, по идее, невозможно претендовать на фронтменский статус в сильных командах.

Но что поделать, если поводы вспоминать о себе, о своем неминуемом фронтменстве он дарит постоянно. Вот только что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) сообщила о том, что сыгранный португальцами за три дня до старта континентального первенства товарищеский матч против ирландцев стал для Роналду 1226-м на топовом профессиональном уровне. И это новый рекорд всех времен в футболе, у бразильского вратаря Рожериу Сени — на встречу меньше. А ирландцам, разгромленным со счетом 3:0, Роналду, между прочим, забил два мяча. И совершенно не похоже на то, что для португальской сборной он в Германии будет фигурой второстепенной, эпизодической, иконой для скамейки. Снова придется мириться с тем, что камеры будут постоянно искать его на поле, а эксперты до хрипоты спорить о том, помогает команде его присутствие или лучше было бы, если бы все-таки гению на закате отвели роль поскромнее, и не находить единственной правды.

Однако есть на самом деле составляющие поинтереснее, чем то ли вредная, то ли вполне естественная и ничему не мешающая зависимость от Криштиану Роналду. Это, например, довольно радикальный апгрейд — не кадровый, а скорее стилистический, который сборная Португалии пережила после катарского чемпионата мира с вылетом в четвертьфинале от марокканцев. Прежний главный тренер Фернанду Сантуш любил игру надежную и пресноватую. Наставник нынешний — Роберто Мартинес — любит игру, которую ставил бельгийцам в период их расцвета, то есть с явным акцентом на атаку.

По итогам тех полутора лет, что разделили два турнира, хочется, конечно, с ходу констатировать, что подход Мартинеса португальцам подходит гораздо больше, в чем нет, впрочем, ничего странного. Странно, наоборот, было бы требовать сухости от команды, у которой креативное звено готово лопнуть, как туго накачанный воздушный шарик, от обилия талантов, даже если забыть про Роналду: тут вам и Рафаэл Леан, и Бруну Фернандеш, и Бернарду Силва, и Жуан Феликс, и Гонсалу Рамуш, и Диогу Жота. Тезис подтверждает квалификация к чемпионату Европы. У португальцев — десять побед в десяти матчах, а разница мячей — 36:2.

С соблазном заранее петь сборной Португалии дифирамбы, однако, надо бороться. Во-первых, вряд ли избиение компании, в которой самый страшный оппонент — это словаки, стоит интерпретировать как великую доблесть, вопящую во весь голос о том, что посвежевшие португальцы отправились в Германию в статусе сборной практически безупречной, видя уже в прицел золото: пара-тройка усилий — и оно упадет в карман. Во-вторых, не меньше, чем результаты в отборе, режут глаз и потенциальные проблемы, тонкие места в португальской заявке.

Скажем, далеко не у всех представителей мощного креативного звена сезон получился однозначно успешным. Жуан Феликс вспыхивал лишь время от времени, Гонсалу Рамуш переболел серьезной вирусной инфекцией и долго восстанавливался, Диогу Жота из-за травмы пропустил чуть ли не всю вторую половину сезона. А к остальным линиям вопросов еще больше, в том числе вопросов жутко заковыристых, таких как вопрос по поводу того, кто будет напарником Рубена Диаша в центре обороны. Все очевидные варианты — сомнительные: Пепе на два года старше Роналду, а 20-летнему Антониу Силве, наоборот, катастрофически не хватает матерости.

Выделяя среди трех противников португальцев в квартете оппонента наиболее опасного, тянет указать на сборную Турции, несмотря на ее чрезвычайно бледный бэкграунд. Причины считать ее командой, способной на сей раз удивить не податливостью и беззубостью, как на предыдущем чемпионате Европы, а классом, лежат на поверхности. Турецкая сборная при тренере Винченцо Монтелле взбодрилась, чрезвычайно убедительно пройдя континентальный отбор, а игроков либо элитного уровня, либо стремящихся к нему, либо по крайней мере находящихся в пиковой форме и проверенных тяжелыми испытаниями у нее точно больше, чем должно быть у середнячка без амбиций. Защита — сыгранная и опытная. В полузащите — Хакан Чальханоглу, который в «Интере» показывал себя монстром с шикарным функционалом. Рядышком с ним — Арда Гюлер и Кенан Йылдыз, два вундеркинда, в чьих возможностях не сомневаются их клубы-гиганты «Реал» и «Ювентус». Микс любопытный и многообещающий.

Случай со сборной Чехии поскучнее. Вроде ровненькая, но без лоска. Три года назад, после его подвигов на чемпионате Европы 2021 года, казалось, что Патрик Шик ворвется в эксклюзивную категорию форвардов, о которых мечтает любой великий клуб. Но он в нее так и не ворвался, оставшись просто хорошим нападающим. Томашем Соучеком и Владимиром Цоуфалом доволен «Вест-Хэм», но повышение им едва ли светит.

С этими сборными в группе сыграют грузины, которые в топ-турнир прорвались впервые в своей истории. Для Хвичи Кварацхелии чемпионат Европы будет великолепным шансом доказать, что он действительно стоит тех огромных, в районе €100 млн, денег, которые, если верить трансферным новостям, предлагают «Наполи» за дриблера ПСЖ и «Барселона». Для форварда Жоржа Микаутадзе — шансом после успешного весеннего отрезка в «Метце» закрепиться в «большой пятерке». Помимо них в сборной Грузии еще несколько футболистов с не такой уж невнятной биографией.

Но при этом и особенно обольщаться на ее счет, видимо, вредно. Достаточно знать, как именно грузины проникли в Германию. В основной квалификации они выступили, мягко говоря, посредственно, заняв в группе четвертое место (ниже очутились лишь киприоты), а испанцам однажды уступив — 1:7. В стыковом же мини-турнире грузинам повезло с соперниками: сначала — люксембургская команда, за ней — слабая сейчас греческая. И для того чтобы с ней справиться дома, потребовалась серия пенальти.

Алексей Доспехов