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Коммерсантъ FM
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И стар, и суперстар

В группе F чемпионата Европы сборная Португалии с Криштиану Роналду сыграет с турками, чехами и грузинами

В последней по алфавиту группе — группе F — стартующего 14 июня в Германии чемпионата Европы по футболу сборная Португалии, которая после катарского мирового первенства прошла через стилистическое обновление, не коснувшееся, впрочем, роли вечного лидера Криштиану Роналду, будет иметь дело с тремя командами статусом пониже и заявками пожиже — турецкой, чешской и грузинской, дебютирующей на топовых турнирах.

39-летний Роналду, как и в позапрошлом и прошлом десятилетиях, является лидером сборной Португалии

39-летний Роналду, как и в позапрошлом и прошлом десятилетиях, является лидером сборной Португалии

Фото: MIGUEL RIOPA / AFP

39-летний Роналду, как и в позапрошлом и прошлом десятилетиях, является лидером сборной Португалии

Фото: MIGUEL RIOPA / AFP

Это, конечно, уже похоже на что-то наподобие патологии, но всякий раз, когда сборную Португалии ждет важный турнир, дискуссии, касающиеся ее перспектив, обязательно начинаются с темы, связанной с Криштиану Роналду. Так было, когда он находился в расцвете сил, в позапрошлом и прошлом десятилетиях. Так было, когда он превратился в опытного ветерана, перешагнувшего 30-летний рубеж. Ничего не изменилось и сейчас, хоть к немецкому чемпионату Европы Роналду подошел уже в том возрасте, который и ветеранским-то даже как-то странно называть: в 39, по идее, невозможно претендовать на фронтменский статус в сильных командах.

Но что поделать, если поводы вспоминать о себе, о своем неминуемом фронтменстве он дарит постоянно. Вот только что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) сообщила о том, что сыгранный португальцами за три дня до старта континентального первенства товарищеский матч против ирландцев стал для Роналду 1226-м на топовом профессиональном уровне. И это новый рекорд всех времен в футболе, у бразильского вратаря Рожериу Сени — на встречу меньше. А ирландцам, разгромленным со счетом 3:0, Роналду, между прочим, забил два мяча. И совершенно не похоже на то, что для португальской сборной он в Германии будет фигурой второстепенной, эпизодической, иконой для скамейки. Снова придется мириться с тем, что камеры будут постоянно искать его на поле, а эксперты до хрипоты спорить о том, помогает команде его присутствие или лучше было бы, если бы все-таки гению на закате отвели роль поскромнее, и не находить единственной правды.

Однако есть на самом деле составляющие поинтереснее, чем то ли вредная, то ли вполне естественная и ничему не мешающая зависимость от Криштиану Роналду. Это, например, довольно радикальный апгрейд — не кадровый, а скорее стилистический, который сборная Португалии пережила после катарского чемпионата мира с вылетом в четвертьфинале от марокканцев. Прежний главный тренер Фернанду Сантуш любил игру надежную и пресноватую. Наставник нынешний — Роберто Мартинес — любит игру, которую ставил бельгийцам в период их расцвета, то есть с явным акцентом на атаку.

По итогам тех полутора лет, что разделили два турнира, хочется, конечно, с ходу констатировать, что подход Мартинеса португальцам подходит гораздо больше, в чем нет, впрочем, ничего странного. Странно, наоборот, было бы требовать сухости от команды, у которой креативное звено готово лопнуть, как туго накачанный воздушный шарик, от обилия талантов, даже если забыть про Роналду: тут вам и Рафаэл Леан, и Бруну Фернандеш, и Бернарду Силва, и Жуан Феликс, и Гонсалу Рамуш, и Диогу Жота. Тезис подтверждает квалификация к чемпионату Европы. У португальцев — десять побед в десяти матчах, а разница мячей — 36:2.

С соблазном заранее петь сборной Португалии дифирамбы, однако, надо бороться. Во-первых, вряд ли избиение компании, в которой самый страшный оппонент — это словаки, стоит интерпретировать как великую доблесть, вопящую во весь голос о том, что посвежевшие португальцы отправились в Германию в статусе сборной практически безупречной, видя уже в прицел золото: пара-тройка усилий — и оно упадет в карман. Во-вторых, не меньше, чем результаты в отборе, режут глаз и потенциальные проблемы, тонкие места в португальской заявке.

Скажем, далеко не у всех представителей мощного креативного звена сезон получился однозначно успешным. Жуан Феликс вспыхивал лишь время от времени, Гонсалу Рамуш переболел серьезной вирусной инфекцией и долго восстанавливался, Диогу Жота из-за травмы пропустил чуть ли не всю вторую половину сезона. А к остальным линиям вопросов еще больше, в том числе вопросов жутко заковыристых, таких как вопрос по поводу того, кто будет напарником Рубена Диаша в центре обороны. Все очевидные варианты — сомнительные: Пепе на два года старше Роналду, а 20-летнему Антониу Силве, наоборот, катастрофически не хватает матерости.

Выделяя среди трех противников португальцев в квартете оппонента наиболее опасного, тянет указать на сборную Турции, несмотря на ее чрезвычайно бледный бэкграунд. Причины считать ее командой, способной на сей раз удивить не податливостью и беззубостью, как на предыдущем чемпионате Европы, а классом, лежат на поверхности. Турецкая сборная при тренере Винченцо Монтелле взбодрилась, чрезвычайно убедительно пройдя континентальный отбор, а игроков либо элитного уровня, либо стремящихся к нему, либо по крайней мере находящихся в пиковой форме и проверенных тяжелыми испытаниями у нее точно больше, чем должно быть у середнячка без амбиций. Защита — сыгранная и опытная. В полузащите — Хакан Чальханоглу, который в «Интере» показывал себя монстром с шикарным функционалом. Рядышком с ним — Арда Гюлер и Кенан Йылдыз, два вундеркинда, в чьих возможностях не сомневаются их клубы-гиганты «Реал» и «Ювентус». Микс любопытный и многообещающий.

Группа E оказалась самой загадочной на чемпионате Европы

Случай со сборной Чехии поскучнее. Вроде ровненькая, но без лоска. Три года назад, после его подвигов на чемпионате Европы 2021 года, казалось, что Патрик Шик ворвется в эксклюзивную категорию форвардов, о которых мечтает любой великий клуб. Но он в нее так и не ворвался, оставшись просто хорошим нападающим. Томашем Соучеком и Владимиром Цоуфалом доволен «Вест-Хэм», но повышение им едва ли светит.

С этими сборными в группе сыграют грузины, которые в топ-турнир прорвались впервые в своей истории. Для Хвичи Кварацхелии чемпионат Европы будет великолепным шансом доказать, что он действительно стоит тех огромных, в районе €100 млн, денег, которые, если верить трансферным новостям, предлагают «Наполи» за дриблера ПСЖ и «Барселона». Для форварда Жоржа Микаутадзе — шансом после успешного весеннего отрезка в «Метце» закрепиться в «большой пятерке». Помимо них в сборной Грузии еще несколько футболистов с не такой уж невнятной биографией.

Но при этом и особенно обольщаться на ее счет, видимо, вредно. Достаточно знать, как именно грузины проникли в Германию. В основной квалификации они выступили, мягко говоря, посредственно, заняв в группе четвертое место (ниже очутились лишь киприоты), а испанцам однажды уступив — 1:7. В стыковом же мини-турнире грузинам повезло с соперниками: сначала — люксембургская команда, за ней — слабая сейчас греческая. И для того чтобы с ней справиться дома, потребовалась серия пенальти.

Алексей Доспехов

Группа F

Сборная Португалии

Место в рейтинге FIFA — 6-е.

Чемпионат Европы 2021 года — 1/8 финала.

Чемпионат мира 2022 года — 1/4 финала.

Ключевые игроки: Руй Патрисиу («Рома»), Рубен Диаш, Бернарду Силва (оба — «Манчестер-Сити»), Диогу Далот, Бруну Фернандеш (оба — «Манчестер Юнайтед»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья, Гонсалу Рамуш (оба — ПСЖ), Криштиану Роналду («Ан-Наср»), Рафаэл Леан («Милан»), Жуан Кансела, Жуан Феликс (оба — «Барселона»).

Коэффициент «Фонбет» на выход из группы — 1,04.

Сборная Турции

Место в рейтинге FIFA — 40-е.

Чемпионат Европы 2021 года — групповой этап.

Чемпионат мира 2022 года — не квалифицировалась.

Ключевые игроки: Мерих Демираль («Аль-Ахли»), Зеки Челик («Рома»), Хакан Чальханоглу («Интер»), Каан Айхан («Галатасарай»), Арда Гюлер («Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус»).

Коэффициент «Фонбет» на выход из группы — 1,35.

Сборная Чехии

Место в рейтинге FIFA — 36-е.

Чемпионат Европы 2021 года — 1/4 финала.

Чемпионат мира 2022 года — не квалифицировалась.

Ключевые игроки: Владимир Цоуфал, Томаш Соучек (оба — «Вест-Хэм»), Антонин Барак («Фиорентина»), Патрик Шик («Байер»).

Коэффициент «Фонбет» на выход из группы — 1,70.

Сборная Грузии

Место в рейтинге FIFA — 75-е.

Чемпионат Европы 2021 года — не квалифицировалась.

Чемпионат мира 2022 года — не квалифицировалась.

Ключевые игроки: Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Гурам Кашия («Слован»), Соломон Квирквелия («Аль-Охдод»), Зурико Давиташвили («Бордо»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Жорж Микаутадзе («Метц»).

Коэффициент «Фонбет» на выход из группы — 2,70.

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