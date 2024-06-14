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Коммерсантъ FM
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ИИ сверху видно все

Беспилотники присмотрят за порядком в РФ и Белоруссии

Отечественный разработчик систем искусственного интеллекта Softlogic вкладывает 2 млрд руб. в производство комплексов видеонаблюдения для дронов, оснащенных ИИ для контроля правопорядка. Подобные системы уже используются МВД Белоруссии, поставки планируются и в российские правоохранительные органы. Эксперты допускают, что такие меры безопасности, кроме вопросов защиты персональных данных и тайны частной жизни, грозят появлением новых криминальных схем: мошенники смогут шантажировать горожан раскрытием подробностей их частной жизни, якобы зафиксированной дронами.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гендиректор Softlogic Денис Логинов рассказал “Ъ”, что компания потратит 2 млрд руб. на разработку и производство около 1 тыс. комплексов с видеокамерой для беспилотников (БПЛА), оснащенных искусственным интеллектом. По словам топ-менеджера, комплексы будут изготавливаться на производстве в Подмосковье, на которое выделено 1,5 млрд руб.:

«Комплекс работает на иностранных процессорах, устанавливается на дрон и позволяет производить непосредственно в процессе полета фиксацию правонарушений как со стороны юридических лиц, так и со стороны граждан».

Он уточнил, что речь идет о «любых правонарушениях, в том числе уголовных».

В феврале Softlogic заключил соглашение с китайским производителем процессоров для ИИ Sophgo, сообщали «Ведомости». Китайский Sophgo начал предлагать российским разработчикам электроники создать совместные продукты на основе их процессоров в начале года (см. “Ъ” от 25 января).

«До конца года также планируется создать СП с одним из российских производителей дронов для популяризации и упрощения практического использования БПЛА»,— уточнил Денис Логинов. Среди потенциальных клиентов господин Логинов назвал городские службы и правоохранительные органы РФ и Белоруссии, по его оценке, до 2030 года большинство государственных ведомств в крупных городах перейдут на использование БПЛА для контроля безопасности и выявления правонарушений в режиме реального времени.

В МВД Белоруссии сообщили “Ъ”, что используют БПЛА для контроля общественного порядка на постоянной основе: «Их приобретение осуществляется в соответствии с утвержденным техническим заданием и действующим законодательством Республики Беларусь».

В МВД России не ответили на запрос “Ъ”.

Несколько лет назад суды сделали вывод, что такие системы видеонаблюдения сами по себе не обрабатывают персональные данные, а лишь сравнивают изображение с видеокамер с получаемыми от правоохранительных органов, уточняет управляющий партнер юридической компании Comply Артем Дмитриев: «Использование БПЛА с ИИ для контроля и выявления правонарушений, вероятно, будет внедрено в нашу жизнь, несмотря на критику со стороны общества и экспертов».

Минцифры хочет централизовать системы видеонаблюдения

По оценке первого заместителя гендиректора «Флай Дрон» Александра Каниовского, дроны могут лишь частично обеспечить анализ обстановки на земле: «Дроны не будут зависать только в одной точке, для этого есть стационарные камеры видеонаблюдения, однако БПЛА могут обеспечить вариативность местонахождения камер и анализировать даже труднодоступные переулки и зоны». Он добавляет, что для качественной работы дронов с ИИ властям придется инвестировать в расширение центров обработки данных в регионах, а также защиту персональных данных.

Польза дронов с точки зрения повышения безопасности горожан неоднозначна, говорит руководитель Национального центра когнитивных разработок — центра компетенции НТИ на базе Университета ИТМО Александр Бухановский: «Очевидно, что городские видеокамеры способствовали снижению преступности на улицах, но ее потенциал не изменился, и выросло число киберпреступлений. Вероятно, что системы дронов могут породить новые виды преступлений — например, телефонные мошенники начнут шантажировать горожан раскрытием подробностей их частной жизни, якобы зафиксированной дронами».

Тимофей Корнев, Айгуль Абдуллина

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