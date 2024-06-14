Искусство мимо кассы

Участники военных действий на Украине и члены их семей могут получить бесплатный доступ в учреждения культуры — музеи, театры и кинотеатры, причем за счет самих организаций, а не бюджета. Вопрос, по данным “Ъ”, обсуждается в администрации президента. По оценкам участников рынка, речь может идти о 5–7% аудитории, на которой бизнес и муниципальные учреждения будут терять, по самым скромным меркам, около 1,2 млрд руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В администрации президента (АП) обсуждается вариант полного субсидирования посещений культурных мероприятий, музеев, театров и кинотеатров участниками военных действий на Украине и членами их семей самими организаторами, рассказали источники “Ъ” среди чиновников и игроков рынка. «Инициатива стала следствием февральского поручения президента по расширению действия программы "Пушкинская карта" (см. “Ъ” от 29 февраля)»,— пояснил один из собеседников “Ъ”. Он считает, что мера «важна с точки зрения социальной поддержки и адаптации ветеранов при возвращении к мирной жизни».

Собеседник “Ъ” в АП уточнил, что идут переговоры с Минкультом и фондом «Защитники Отечества» о новой программе, потому что расширение «Пушкинской карты» «потребует слишком высоких бюджетных затрат». Кроме того, новая инициатива не предполагает возрастных ограничений.

Сейчас госпрограммы для бесплатного посещения ветеранами культурных мероприятий нет. У Промсвязьбанка есть карта «СВОи», по которой можно бесплатно посещать ряд музеев, включая парк «Патриот» и Эрмитаж. Карту могут оформить военные, получившие статус ветерана от Минобороны. В регионах уже обсуждался вариант разработки аналога «Пушкинской карты» для участников военных действий (см. «Ъ-Прикамье» от 11 июня), в конце мая с похожей идеей выступила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

В Минкультуры не стали комментировать запуск новой программы, уточнив лишь, что «решение по расширению программы "Пушкинской карты" на участников СВО не принято». В Почта-банке (финансовый оператор программы) не знают о таких планах. В АП, Минцифры и фонде «Защитники Отечества» не ответили “Ъ”.

Участники рынка комментируют инициативу бесплатного посещения культурных мероприятий ветеранами осторожно.

«Любая бесплатная раздача не очень хороша»,— признает гендиректор МТС Live (контролирует Ticketland и Ticketscloud) Михаил Минин. «Пушкинская карта», поясняет господин Минин, «предполагает большую прозрачность и голосование рублем самого зрителя». Кроме того, она прямо финансируется из бюджета и не требует затрат от участников рынка. «Пушкинская карта» действует с 2021 года. По ней граждане в возрасте 14–22 лет могут оплачивать походы в кино, музеи, театры, на выставки, концерты. Номинал карты — 5 тыс. руб. в год, список мероприятий определяет Минкультуры.

Минкультуры теоретически может обязать муниципальные учреждения бесплатно пропускать военнослужащих и их семьи, говорит глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков: «Но, если это станет обязательным условием работы кинотеатров, далеко не факт, что все участники рынка воспримут его хорошо». Ряд кинотеатров, расположенных близко к линии боевых действий (в Белгороде, Курске, Старом Осколе), уже бесплатно пускают военнослужащих на сеансы. Но даже там льготы не распространяются на членов семей.

Введение дополнительных льгот для ветеранов — «политически грамотное решение», отмечает один из собеседников “Ъ”. Однако оно может обернуться серьезными финансовыми потерями для участников рынка.

Точный размер упущенных доходов эксперты оценить не берутся.

«Пушкинская карта» обходится бюджету примерно в 16 млрд руб. в год. Обсуждаемая в АП инициатива оставляет «множество организационных вопросов», поясняет источник “Ъ”, знакомый с работой «Пушкинская карты»: «Пока неизвестен оператор новой программы и механика ее работы».

В целом в случае свободного входа на мероприятия и в учреждения военнослужащие и их семьи могут занять 5–7% аудитории, полагает источник “Ъ” на билетном рынке. Но, если учреждения культуры не получат субсидии, компенсирующие выпадающие доходы, возникнут прямые убытки из-за замещения платной аудитории бесплатной, подчеркивает собеседник “Ъ” среди организаторов мероприятий: «Общие условные потери коммерческих и государственных организаторов могут составить около 1,2 млрд руб. Это в случае, если каждый военнослужащий посетит только одно учреждение культуры один раз в течение года, без учета членов семей».

Юлия Юрасова, Андрей Винокуров, Алексей Жабин, Юлия Тишина