МСП с четвертью

Участие представителей малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний позволяет им почти втрое увеличивать доход по сравнению с теми, кто такой деятельностью не занимается, следует из обзора Корпорации МСП. При обязательной доле закупок госкомпаний у МСП в 25% от общего объема некрупные компании смогли занять более 90% рынка в таких отраслях, как утилизация отходов, туристические услуги и сельское хозяйство. На фоне санкций и ухода иностранных фирм госкомпании стали чаще закупать у МСП промышленную и высокотехнологичную продукцию, а также заказывать услуги по обслуживанию техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выполнение заказов госкомпаний «добавило огня» доходам производственного малого бизнеса

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Выполнение заказов госкомпаний «добавило огня» доходам производственного малого бизнеса

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Корпорация МСП оценила влияние на субъекты малого и среднего предпринимательства квот на закупки их продукции госкомпаниями в период с 2016 года. Напомним, с 2015-го госкомпании обязали отдавать часть заказов МСП — мера должна обеспечивать гарантированный спрос на продукцию малого и среднего бизнеса и стимулировать развитие сектора. Обязательная доля закупок госАО у МСП постепенно повышалась с 18% в 2015 году до 25% к 2022 году (в том числе с 10% до 20% по «спецторгам» только у МСП). При этом увеличилось количество заказчиков, попадавших под эти требования,— со всего 35 компаний до 10 тыс. в 2023 году. Одновременно были улучшены условия закупок: сроки оплаты по договорам сократили с 30 до 7 дней, была введена административная ответственность за их срыв, унифицированы требования к независимым гарантиям, Корпорация МСП стала контролировать выполнение квот.

По данным Минфина, по итогам 2023 года объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП составил почти 8 трлн руб.— это 904,2 тыс. договоров с 213,3 тыс. МСП.

Средняя стоимость договора составила 7,4 млн руб., при этом номенклатура закупок у субъектов МСП по сравнению с 2022 годом была расширена с 1,2 млн до 1,4 млн позиций.

По данным Корпорации МСП, заключение контракта с госкомпаниями обеспечивает малому бизнесу резкий рост дохода в первый год (прирост до 36%) и мультипликативный эффект на все последующие периоды. Доход МСП-поставщиков вырос в 2,7 раза — с 6,9 трлн руб. в 2016-м до 18,3 трлн руб. в 2023 году, численность занятых — в 1,8 раза, с 1,2 млн до 2,2 млн человек. Лучшие результаты среди поставщиков показывают производственные и высокотехнологичные МСП: например, начавшие сотрудничество с крупными компаниями в 2020 году такие поставщики к 2023 году увеличили доходы на четверть, объем уплаченных налогов — вдвое, численность занятых — на 10% ежегодно.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что участие МСП в закупках — это не только возможность выхода на новые рынки сбыта, но и импульс для развития предприятия.

Сегодня малый и средний бизнес представлен во всех отраслях, где проводятся закупки, а в ряде отраслей по итогам 2023 года МСП практически полностью обеспечивают поставки.

Например, в услугах по утилизации отходов — 97,4%, в поставках древесины и изделий из дерева — 92,2%, в туристических услугах — 91%, в сельском хозяйстве — 90,1%. С 2016 года также заметно изменилась структура закупок: если тогда по объему лидировали транспортировка и хранение, то сейчас — продукция обрабатывающих производств, входящих в число приоритетных направлений господдержки. Такой рост также является результатом ухода с российского рынка иностранных компаний и попыток крупнейших заказчиков заместить их отечественными поставщиками.

В Корпорации МСП поясняют, что в исследовании никакие иные факторы роста МСП, кроме гарантированного спроса, не учитывались. «На рост бизнеса влияет множество внешних и внутренних факторов (экономические, политические, правовые). Учесть все и построить идеальную модель развития бизнеса невозможно. Мы не утверждаем, что только гарантированный спрос по 223-ФЗ обеспечил такие результаты. Мы сравниваем показатели тех МСП, которые участвовали в закупках, и тех МСП, которые участия в них в соответствующий год не принимали. В этой связи очевидно, что поддержка МСП в рамках 223-ФЗ имеет место быть как один из факторов»,— объясняют в организации.

Диана Галиева