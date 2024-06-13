Суд завершил реализацию имущества челябинского экс-депутата Эркина Маматова

Арбитражный суд завершил процедуру реализации имущества бывшего депутата Металлургического районного совета Челябинска Эркина Маматова. Решение было принято 13 июня, сообщает пресс-служба суда.

Эркин Маматов освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Полномочия финансового управляющего Ксении Конышевой прекращены.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Эркин Маматов в 2015-2021 годах возглавлял челябинское муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город». С этого поста депутат ушел по своему желанию после проверок в организации. В октябре 2023 года Эркин Маматов, еще состоявший на тот момент в совете депутатов Металлургического района, подал заявление в арбитражный суд Челябинской области о признании его банкротом. Сумма накопленных долгов составила почти 1,3 млн руб. В следующем месяце суд признал Эркина Маматова банкротом и открыл в отношении него процедуру реализации имущества. В феврале 2024 года совет депутатов Металлургического района заявил о досрочном прекращении полномочий Эркина Маматова.

Ольга Воробьева

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