Челябинский депутат Эркин Маматов признан банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом депутата Металлургического районного совета регионального центра Эркина Маматова. Сведения об этом появились 1 ноября в картотеке дел. Суд ввел в отношении депутата процедуру реализации имущества.

Как сообщал Ъ-Южный Урал, Эркин Маматов с 2016 года является членом Совета депутатов Металлургического района. Ранее был помощником депутата Госдумы Владимира Бурматова. В 2015-2021 годах возглавлял челябинское муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город». С этого поста депутат ушел по своему желанию после проверок в организации. Месяц назад Эркин Маматов подал заявление о банкротстве из-за задолженностей по кредитам. Сумма долга составила около 1,3 млн руб.

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