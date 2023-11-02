Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинский депутат Эркин Маматов признан банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом депутата Металлургического районного совета регионального центра Эркина Маматова. Сведения об этом появились 1 ноября в картотеке дел. Суд ввел в отношении депутата процедуру реализации имущества.

Как сообщал Ъ-Южный Урал, Эркин Маматов с 2016 года является членом Совета депутатов Металлургического района. Ранее был помощником депутата Госдумы Владимира Бурматова. В 2015-2021 годах возглавлял челябинское муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город». С этого поста депутат ушел по своему желанию после проверок в организации. Месяц назад Эркин Маматов подал заявление о банкротстве из-за задолженностей по кредитам. Сумма долга составила около 1,3 млн руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...