Что происходило после ввода войск России на Украину. День 841-й
Новости и заявления 13 июня
Канада ввела санкции против хоккеиста Третьяка, министра промышленности Алиханова, главы Лиги безопасного интернета Мизулиной, «Победы» и «Российской газеты». Байден и Зеленский подписали соглашение между США и Украиной по безопасности, рассчитанное на 10 лет, сообщает Reuters. Запад работает над тем, чтобы передать Украине истребители F-16 этим летом, сообщили в Пентагоне. Как развивались события — в онлайн-трансляции «Ъ».
22:04. Американо-украинское соглашение по безопасности не предусматривает отправку войск США на Украину, заявил Байден.
21:31. США намерены оказывать Украине помощь, связанную с предоставлением военной продукции, разведданных, подготовкой военных, развитием ВПК, сообщило агентство Reuters.
21:01. Бывший президент Украины Порошенко: зимой Украина приблизится к энергетической катастрофе.
20:46. Байден и Зеленский подписали соглашение между США и Украиной по безопасности, рассчитанное на 10 лет, сообщает Reuters.
20:34. Премьер Италии Мелони заявила, что страны G7 не конфискуют замороженные активы РФ для обеспечения кредита Киеву, речь идет о доходах от них.
20:16. Евросоюз может предоставить около половины из $50 млрд кредита для Украины, включающего средства от замороженных активов РФ, но сумма еще не согласована, сообщает Reuters.
20:15. Авиационную опасность отменили в Воронежской области, ракетную — в Белгородской.
19:59. Сборная Украины по футболу будет взята под особую охрану во время чемпионата Европы в Германии, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер Bild.
19:44. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор.
19:37. Оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший из-за атаки ВСУ, умер, сообщил Приходько.
19:33. Россия примет ответные меры по санкциям в отношении Канады на основе взаимности , заявил посол РФ в Оттаве.
19:31. ООН выступает против любых нападений на представителей СМИ, заявили в офисе генсека организации, комментируя атаку украинских военных в ДНР, в результате которой были ранены журналисты НТВ.
19:25. НАТО и Украина утвердили дорожную карту по инновационному военно-техническому сотрудничеству, сообщил Столтенберг.
19:25. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор.
18:54. Канада ввела санкции против хоккеиста Третьяка, министра промышленности Алиханова, главы Лиги безопасного интернета Мизулиной, авиакомпании «Победа», «Российской газеты».
18:51. Бывшие командующий ВМС ВСУ Гайдук и замкомандующего Нацгвардии Украины Кондратюк объявлены в розыск в России по уголовной статье.
18:51. Страны G7 держат замороженные российские активы в неприкосновенности и будут использовать только прибыли от них, но допускают возможность их конфискации в будущем.
18:41. Российским специалистам за рубежом сейчас создают невероятные сложности, РФ же действует наоборот. Россия заинтересована в привлечении из-за рубежа специалистов высокого класса, заявил Путин.
18:21. Украина и Япония заключили соглашение о гарантиях безопасности, заявил Зеленский.
18:21. Пакистан воздержится от участия в конференции по Украине в Швейцарии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балоч.
18:20. Путин: мы заинтересованы в том, чтобы российские ученые, которые покинули зарубежные центры, работали в интересах развития российской науки.
18:04. Нацбанк Украины повысил курс доллара до исторического максимума: 40,69 грн за $1.
17:48. Глава МИД Британии заявил, что удары по России прекратятся после вывода войск с территорий, которая Украина считает своими.
17:47. AFP: в НАТО заявили, что более 300 тыс. военных находятся в высокой готовности.
17:33. Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 31 декабря 2024 года.
17:30. Ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоялась в четверг.
17:26. Международная федерация тенниса допустила всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпийских играх в Париже, сообщил «РИА Новости» глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
16:24. Запад работает над тем, чтобы передать Украине истребители F-16 этим летом, сообщили в Пентагоне.
16:22. Объявлений о передаче США дополнительных батарей ЗРК Patriot Украине нет, сообщил глава Пентагона.
15:57. Варшава не давала согласия на передачу батареи ЗРК Patriot Украине, сообщил заместитель главы оборонного ведомства Польши Цезарий Томчик.
15:56. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор.
15:37. Атака на российских журналистов в Горловке была целенаправленной, заявила Захарова.
15:36. У России нет никаких агрессивных планов в отношении НАТО, но Москва понимает, что они есть у альянса — МИД РФ.
15:15. Евросоюз должен будет выстраивать отношения с Россией, когда закончится конфликт на Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
15:05. Если НАТО начнет миссию на Украине, рано или поздно в западных регионах окажутся войска альянса, хотя бы в качестве миротворцев, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Венгрия не обязана будет принимать участие в ответных действиях в соответствии с 5 статьей Договора о НАТО, если эти войска там подвергнутся нападению.
14:34. Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью Reuters.
14:04. Великобритания ввела санкции против Мосбиржи.
14:01. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
13:25. Трое сотрудников НТВ ранены в Горловке ДНР, сообщает мэр Иван Приходько.
13:14. Взрывы вновь прогремели в городе Днепре на Украине, сообщил «24-й канал».
12:48. Взрывы раздались в городе Днепре на Украине, сообщило издание «Страна».
12:46. Страны контактной группы по Украине передали Киеву военную помощь на сумму более $98 млрд, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
12:40. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине.
12:21. ФРГ доставит на Украину третью систему Patriot после завершения обучения украинских военных обращению с комплексом, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.
12:20. На окраине города Шебекино автомобиль подвергся атаке дрона, двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
12:19. Аргентина впервые приняла участие в заседании контактной группы по поставкам оружия Украине на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
12:03. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском округе и Шебекине, сообщили в МЧС.
11:52. Великобритания объявит 13 июня о новых санкциях против России, сообщили в МИДе королевства.
11:49. Bloomberg: члены G7 и ЕС предоставят Киеву кредиты, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных активов России.
11:49. Глава МИДа Британии Дэвид Кэмерон заявил, что для прекращения ударов по России западным оружием нужен вывод российских войск с Украины.
11:48. Bloomberg: кредиты от стран G7 в рамках пакета помощи Украине в $50 млрд могут начать поступать Киеву к концу текущего года.
11:43. Германия не может предоставить дополнительные ЗРК Patriot Украине, заявил министр обороны Борис Писториус. Он уточнил, что страна поставила уже четверть от того, что было, теперь дело за партнерами.
11:41. Латвия в рамках созданной совместно с Великобританией инициативы направила на Украину первую партию беспилотников, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
11:40. Варшава не намерена передавать Киеву свои зенитные ракетные комплексы Patriot, заявил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.
11:39. Глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Севера заявил, что хочет обсудить вопрос о возможной переброске на Украину размещенных в Польше ЗРК Patriot с советником Джо Байдена Джейком Салливаном.
11:28. Politico: министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах ЕС в рамках будущего пакета санкций против России.
11:27. Канада планирует поставить Украине 2,3 тыс. авиационных ракет, которые ранее были на вооружении канадских ВВС, заявил глава Минобороны страны Билл Блэр.
10:58. НАТО не считает применение оружия альянса, включая F-16, на территории России эскалацией, заявил Йенс Столтенберг.
10:40. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не подтвердил, что украинские пилоты для истребителей F-16 будут готовы к концу лета.
10:30. Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций, заявили в МИДе КНР о санкциях США.
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Основные события СВО за июнь 2024 года
10:24. Страны G7 безосновательно обвиняют третьи государства в участии в продолжающемся конфликте на Украине вместо содействия его урегулированию, заявил агентству Bloomberg представитель МИД Китая.
10:22. НАТО не опасается, что другие страны альянса откажутся поставлять оружие на Украину вслед за Венгрией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
9:53. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и немецкий оборонный концерн Rheinmetall подписали меморандум о взаимопонимании, который задает рамки стратегического сотрудничества на ближайшие годы, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.
9:52. России объявили «войну без правил», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя американские санкции.
9:29. Financial Times: Всемирный банк может быть задействован в предоставлении Украине кредита под залог доходов от замороженных активов России в рамках совместного плана стран G7.
8:55. CNN: лидеры стран G7 объявят о соглашении о предоставлении Украине кредита в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.
8:28. Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из обещанных 50, сообщил министр обороны североамериканской страны Билл Блэр.
8:25. В Кировском районе Калужской области найдены обломки ранее сбитого беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.
8:23. Nikkei: лидеры G7 по итогам саммита в Италии призовут к оказанию Украине военной помощи в области противовоздушной обороны.
8:22. Глава управления по координации государственной политики Пан Ги Сон будет представлять Республику Корея на конференции по Украине в Швейцарии, сообщили ТАСС в южнокорейском МИДе.
8:10. Минобороны РФ сообщило об отражении атак беспилотниками в ночь на 13 июня. Три БПЛА были сбиты над Ярославской областью, один — над Владимирской.