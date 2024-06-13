Что происходило после ввода войск России на Украину. День 841-й

Канада ввела санкции против хоккеиста Третьяка, министра промышленности Алиханова, главы Лиги безопасного интернета Мизулиной, «Победы» и «Российской газеты». Байден и Зеленский подписали соглашение между США и Украиной по безопасности, рассчитанное на 10 лет, сообщает Reuters. Запад работает над тем, чтобы передать Украине истребители F-16 этим летом, сообщили в Пентагоне. Как развивались события — в онлайн-трансляции «Ъ».

22:04. Американо-украинское соглашение по безопасности не предусматривает отправку войск США на Украину, заявил Байден.

21:31. США намерены оказывать Украине помощь, связанную с предоставлением военной продукции, разведданных, подготовкой военных, развитием ВПК, сообщило агентство Reuters.

21:01. Бывший президент Украины Порошенко: зимой Украина приблизится к энергетической катастрофе.

20:46. Байден и Зеленский подписали соглашение между США и Украиной по безопасности, рассчитанное на 10 лет, сообщает Reuters.

20:34. Премьер Италии Мелони заявила, что страны G7 не конфискуют замороженные активы РФ для обеспечения кредита Киеву, речь идет о доходах от них.

20:16. Евросоюз может предоставить около половины из $50 млрд кредита для Украины, включающего средства от замороженных активов РФ, но сумма еще не согласована, сообщает Reuters.

20:15. Авиационную опасность отменили в Воронежской области, ракетную — в Белгородской.

19:59. Сборная Украины по футболу будет взята под особую охрану во время чемпионата Европы в Германии, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер Bild.

19:44. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор.

19:37. Оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший из-за атаки ВСУ, умер, сообщил Приходько.

19:33. Россия примет ответные меры по санкциям в отношении Канады на основе взаимности , заявил посол РФ в Оттаве.

19:31. ООН выступает против любых нападений на представителей СМИ, заявили в офисе генсека организации, комментируя атаку украинских военных в ДНР, в результате которой были ранены журналисты НТВ.

19:25. НАТО и Украина утвердили дорожную карту по инновационному военно-техническому сотрудничеству, сообщил Столтенберг.

19:25. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор.

18:54. Канада ввела санкции против хоккеиста Третьяка, министра промышленности Алиханова, главы Лиги безопасного интернета Мизулиной, авиакомпании «Победа», «Российской газеты».

18:51. Бывшие командующий ВМС ВСУ Гайдук и замкомандующего Нацгвардии Украины Кондратюк объявлены в розыск в России по уголовной статье.

18:51. Страны G7 держат замороженные российские активы в неприкосновенности и будут использовать только прибыли от них, но допускают возможность их конфискации в будущем.

18:41. Российским специалистам за рубежом сейчас создают невероятные сложности, РФ же действует наоборот. Россия заинтересована в привлечении из-за рубежа специалистов высокого класса, заявил Путин.

18:21. Украина и Япония заключили соглашение о гарантиях безопасности, заявил Зеленский.

18:21. Пакистан воздержится от участия в конференции по Украине в Швейцарии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балоч.

18:20. Путин: мы заинтересованы в том, чтобы российские ученые, которые покинули зарубежные центры, работали в интересах развития российской науки.

18:04. Нацбанк Украины повысил курс доллара до исторического максимума: 40,69 грн за $1.

17:48. Глава МИД Британии заявил, что удары по России прекратятся после вывода войск с территорий, которая Украина считает своими.

17:47. AFP: в НАТО заявили, что более 300 тыс. военных находятся в высокой готовности.

17:33. Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 31 декабря 2024 года.

17:30. Ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоялась в четверг.

17:26. Международная федерация тенниса допустила всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпийских играх в Париже, сообщил «РИА Новости» глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

16:24. Запад работает над тем, чтобы передать Украине истребители F-16 этим летом, сообщили в Пентагоне.

16:22. Объявлений о передаче США дополнительных батарей ЗРК Patriot Украине нет, сообщил глава Пентагона.

15:57. Варшава не давала согласия на передачу батареи ЗРК Patriot Украине, сообщил заместитель главы оборонного ведомства Польши Цезарий Томчик.

15:56. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор.

15:37. Атака на российских журналистов в Горловке была целенаправленной, заявила Захарова.

15:36. У России нет никаких агрессивных планов в отношении НАТО, но Москва понимает, что они есть у альянса — МИД РФ.

15:15. Евросоюз должен будет выстраивать отношения с Россией, когда закончится конфликт на Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

15:05. Если НАТО начнет миссию на Украине, рано или поздно в западных регионах окажутся войска альянса, хотя бы в качестве миротворцев, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Венгрия не обязана будет принимать участие в ответных действиях в соответствии с 5 статьей Договора о НАТО, если эти войска там подвергнутся нападению.

14:34. Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью Reuters.

14:04. Великобритания ввела санкции против Мосбиржи.

14:01. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

13:25. Трое сотрудников НТВ ранены в Горловке ДНР, сообщает мэр Иван Приходько.

13:14. Взрывы вновь прогремели в городе Днепре на Украине, сообщил «24-й канал».

12:48. Взрывы раздались в городе Днепре на Украине, сообщило издание «Страна».

12:46. Страны контактной группы по Украине передали Киеву военную помощь на сумму более $98 млрд, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

12:40. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине.

12:21. ФРГ доставит на Украину третью систему Patriot после завершения обучения украинских военных обращению с комплексом, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

12:20. На окраине города Шебекино автомобиль подвергся атаке дрона, двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

12:19. Аргентина впервые приняла участие в заседании контактной группы по поставкам оружия Украине на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

12:03. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском округе и Шебекине, сообщили в МЧС.

11:52. Великобритания объявит 13 июня о новых санкциях против России, сообщили в МИДе королевства.

11:49. Bloomberg: члены G7 и ЕС предоставят Киеву кредиты, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных активов России.

11:49. Глава МИДа Британии Дэвид Кэмерон заявил, что для прекращения ударов по России западным оружием нужен вывод российских войск с Украины.

11:48. Bloomberg: кредиты от стран G7 в рамках пакета помощи Украине в $50 млрд могут начать поступать Киеву к концу текущего года.

11:43. Германия не может предоставить дополнительные ЗРК Patriot Украине, заявил министр обороны Борис Писториус. Он уточнил, что страна поставила уже четверть от того, что было, теперь дело за партнерами.

11:41. Латвия в рамках созданной совместно с Великобританией инициативы направила на Украину первую партию беспилотников, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

11:40. Варшава не намерена передавать Киеву свои зенитные ракетные комплексы Patriot, заявил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

11:39. Глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Севера заявил, что хочет обсудить вопрос о возможной переброске на Украину размещенных в Польше ЗРК Patriot с советником Джо Байдена Джейком Салливаном.

11:28. Politico: министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах ЕС в рамках будущего пакета санкций против России.

11:27. Канада планирует поставить Украине 2,3 тыс. авиационных ракет, которые ранее были на вооружении канадских ВВС, заявил глава Минобороны страны Билл Блэр.

10:58. НАТО не считает применение оружия альянса, включая F-16, на территории России эскалацией, заявил Йенс Столтенберг.

10:40. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не подтвердил, что украинские пилоты для истребителей F-16 будут готовы к концу лета.

10:30. Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций, заявили в МИДе КНР о санкциях США.

Фотогалерея Основные события СВО за июнь 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Киевской области после ночных взрывов зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах региона, на одном из промышленных объектов начался пожар, сообщил 12 июня глава областной военной администрации Руслан Кравченко Фото: ДСНС 11 и 12 июня в Берлине состоялась международная конференция по восстановлению Украины, на которую съехались представители десятков государств, включая украинского президента Владимира Зеленского (на фото слева). Формальный хозяин площадки канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал выделение Украине новых систем ПВО и боеприпасов, а также призвал остальные страны последовать примеру ФРГ Фото: Reuters / Nadja Wohlleben 11 июня Минобороны РФ сообщило, что под контроль ВС РФ перешли села Артемовка (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область). Днем ранее российские военные заняли Старомайорское (ДНР) Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Поздно вечером 11 июня президент России Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими войсками округов. Главе государства было доложено о ходе спецоперации, а также планах по продолжению военных действий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной, в отношении бывшего главы Минобороны страны Ярослава Надя будут приняты юридические меры, заявил 11 июня госсекретарь военного ведомства Игор Мелихер Фото: David W Cerny / Reuters В июле Еврокомиссия предоставит Киеву €1,5 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России, 90% этой суммы пойдет на оружие, сообщила 11 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки / купить фото В Генштабе Вооруженных сил Украины 11 июня заявили, что на Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях фронта сложилась напряженная ситуация. На Харьковском участке украинская армия продолжает принимать меры по усилению оборонных позиций

На фото: начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич Фото: General Staff of the Ukrainian Armed Forces 10 июня министр обороны России Андрей Белоусов (на фото) провел совещание с главой Минздрава Михаилом Мурашко по медицинскому обеспечению участников спецоперации, на котором обсуждались вопросы реабилитации раненых и протезирования Фото: пресс-служба президента РФ Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 трлн руб., заявил глава парламента республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью газете Die Presse, опубликованном 8 июня, заявила, что Запад перешел красную линию, когда несколько стран разрешили Киеву наносить удары своим оружием по российской территории Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP В ночь на 8 июня средства ПВО сбили 25 беспилотников над Крымом, Краснодарским краем, а также Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями, сообщило Минобороны. Утром БПЛА самолетного типа был уничтожен Северной Осетией. Прежде об атаке дронов в республике ведомство не заявляло

На фото: храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в белгородском поселке Прохоровка после атаки БПЛА Фото: @vvgladkov Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщил, что при обстреле села Садовое 22 человека погибли, еще 15 получили ранение. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. 9 и 10 июня были объявлены в регионе днями траура Фото: Telegram-канал Губернатора Херсонской области 7 июня президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $225 млн. В пакет войдут в том числе боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger и ракеты для ПВО HAWK Фото: Reuters / Elizabeth Frantz 7 июня в результате ракетного удара по Луганску обрушился подъезд пятиэтажного дома. Четыре человека погибли, более 40 пострадали. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли пять ударов ракетами ATACMS. По их данным, четыре ракеты удалось сбить, одна поразила два жилых дома Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня выразил надежду на аналогичную «высадку» союзников на Украине Фото: Reuters / Benoit Tessier Украина объявила об обязательной эвакуации детей, их родителей или попечителей из нескольких городов и сел Донецкой области, где в последние дни идут активные боевые действия, сообщило 6 июня агентство AFP Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko 5 июня президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что в украинском плену находятся 1348 россиян, в российском — 6465 украинских военных Фото: пресс-служба президента РФ Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня посетил Харьковское и Купянское направления фронта. Он отметил тяжелую для ВСУ ситуацию у Волчанска и Часова Яра Фото: Zohra Bensemra / Reuters В Киеве, шести областях Украины и в подконтрольных украинским властям районах ДНР начались экстренные отключения электричества, сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» 4 июня. 5 июня глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут длиться четыре часа и больше Фото: Reuters / Thomas Peter Продвижение российских войск на севере Харьковской области замедлилось после подтягивания украинских резервов, заявил глава администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала» 4 июня

На фото: иностранные журналисты ведут съемку в Харькове Фото: Evgeniy Maloletka / AP 4 июня в интервью Time президент США Джо Байден сообщил о своих опасениях, что в случае поражения Украины страны Европы «от Балкан до Белоруссии» станут более самостоятельными. Также господин Байден заявил, что даже если Украина не станет частью НАТО, США все равно продолжат снабжать ее вооружением Фото: Reuters 4 июня президент РФ Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию ОПК. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу, Алексей Дюмин и Дмитрий Медведев будут курировать сферу ОПК каждый по своему направлению Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Украинский МИД отверг мирную инициативу Китая и Бразилии, предусматривающую альтернативную Швейцарской мирную конференцию с участием РФ и Украины, 4 июня министр иностранных дел Китая Ван И (на фото) заявлял, что инициативу поддержали 26 стран. Украинская сторона в ответ сообщила, что единственным справедливым основанием для достижения мира является формула президента Украины Владимира Зеленского Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото В ходе переговоров в Маниле президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего (справа) направить в страну психотерапевтов для оказания помощи украинским военным, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации филиппинского лидера Фото: Reuters Предприятия ВПК Украины сообщили правительству о мобилизации своих сотрудников при сверке данных в территориальных центрах комплектования (аналог российского военкомата), несмотря на право бронировать от призыва до 100% рабочего штата. Обращение в адрес властей подписали более 40 оборонных предприятий, сообщило 3 июня украинское издание «Страна.ua» Фото: Efrem Lukatsky / AP Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области, сообщил 3 июня замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Нидерланды намерены передать Украине 24 истребителя F-16. Они могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России, заявила 3 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters 2 июня ВСУ около 190 раз атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, по региону было выпущено свыше 130 снарядов. При детонации боеприпаса погиб замглавы Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. В поселке Ивня после взрыва украинского дрона загорелась кровля супермаркета Фото: @vvgladkov Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (слева) 2 июня на полях форума «Диалог Шангри-Ла» обсудили усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности Фото: Reuters Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, заявило 2 июня Минобороны РФ Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Российские следователи направили в суд почти 300 уголовных дел в отношении 458 украинских военных, причастных к обстрелам Донбасса, вынесено уже 250 приговоров, сообщили 2 июня в пресс-службе СКР Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 1 июня в Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине Фото: Reuters / Bernadett Szabo 1 июня Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины и местам хранения западной военной техники в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики Фото: @V_Zelenskiy_official По данным Минэнерго Украины, в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики. В «Укргидроэнерго» назвали критическими повреждения оборудования на двух ГЭС. В Винницкой области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщило Министерство внутренних дел Украины Фото: МВД Украины 7 июня Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки / купить фото Следующая фотография 1 / 35 В Киевской области после ночных взрывов зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах региона, на одном из промышленных объектов начался пожар, сообщил 12 июня глава областной военной администрации Руслан Кравченко Фото: ДСНС 11 и 12 июня в Берлине состоялась международная конференция по восстановлению Украины, на которую съехались представители десятков государств, включая украинского президента Владимира Зеленского (на фото слева). Формальный хозяин площадки канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал выделение Украине новых систем ПВО и боеприпасов, а также призвал остальные страны последовать примеру ФРГ Фото: Reuters / Nadja Wohlleben 11 июня Минобороны РФ сообщило, что под контроль ВС РФ перешли села Артемовка (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область). Днем ранее российские военные заняли Старомайорское (ДНР) Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Поздно вечером 11 июня президент России Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими войсками округов. Главе государства было доложено о ходе спецоперации, а также планах по продолжению военных действий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной, в отношении бывшего главы Минобороны страны Ярослава Надя будут приняты юридические меры, заявил 11 июня госсекретарь военного ведомства Игор Мелихер Фото: David W Cerny / Reuters В июле Еврокомиссия предоставит Киеву €1,5 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России, 90% этой суммы пойдет на оружие, сообщила 11 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки / купить фото В Генштабе Вооруженных сил Украины 11 июня заявили, что на Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях фронта сложилась напряженная ситуация. На Харьковском участке украинская армия продолжает принимать меры по усилению оборонных позиций

На фото: начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич Фото: General Staff of the Ukrainian Armed Forces 10 июня министр обороны России Андрей Белоусов (на фото) провел совещание с главой Минздрава Михаилом Мурашко по медицинскому обеспечению участников спецоперации, на котором обсуждались вопросы реабилитации раненых и протезирования Фото: пресс-служба президента РФ Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 трлн руб., заявил глава парламента республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью газете Die Presse, опубликованном 8 июня, заявила, что Запад перешел красную линию, когда несколько стран разрешили Киеву наносить удары своим оружием по российской территории Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP В ночь на 8 июня средства ПВО сбили 25 беспилотников над Крымом, Краснодарским краем, а также Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями, сообщило Минобороны. Утром БПЛА самолетного типа был уничтожен Северной Осетией. Прежде об атаке дронов в республике ведомство не заявляло

На фото: храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в белгородском поселке Прохоровка после атаки БПЛА Фото: @vvgladkov Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщил, что при обстреле села Садовое 22 человека погибли, еще 15 получили ранение. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. 9 и 10 июня были объявлены в регионе днями траура Фото: Telegram-канал Губернатора Херсонской области 7 июня президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $225 млн. В пакет войдут в том числе боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger и ракеты для ПВО HAWK Фото: Reuters / Elizabeth Frantz 7 июня в результате ракетного удара по Луганску обрушился подъезд пятиэтажного дома. Четыре человека погибли, более 40 пострадали. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли пять ударов ракетами ATACMS. По их данным, четыре ракеты удалось сбить, одна поразила два жилых дома Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня выразил надежду на аналогичную «высадку» союзников на Украине Фото: Reuters / Benoit Tessier Украина объявила об обязательной эвакуации детей, их родителей или попечителей из нескольких городов и сел Донецкой области, где в последние дни идут активные боевые действия, сообщило 6 июня агентство AFP Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko 5 июня президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что в украинском плену находятся 1348 россиян, в российском — 6465 украинских военных Фото: пресс-служба президента РФ Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня посетил Харьковское и Купянское направления фронта. Он отметил тяжелую для ВСУ ситуацию у Волчанска и Часова Яра Фото: Zohra Bensemra / Reuters В Киеве, шести областях Украины и в подконтрольных украинским властям районах ДНР начались экстренные отключения электричества, сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» 4 июня. 5 июня глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут длиться четыре часа и больше Фото: Reuters / Thomas Peter Продвижение российских войск на севере Харьковской области замедлилось после подтягивания украинских резервов, заявил глава администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала» 4 июня

На фото: иностранные журналисты ведут съемку в Харькове Фото: Evgeniy Maloletka / AP 4 июня в интервью Time президент США Джо Байден сообщил о своих опасениях, что в случае поражения Украины страны Европы «от Балкан до Белоруссии» станут более самостоятельными. Также господин Байден заявил, что даже если Украина не станет частью НАТО, США все равно продолжат снабжать ее вооружением Фото: Reuters 4 июня президент РФ Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию ОПК. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу, Алексей Дюмин и Дмитрий Медведев будут курировать сферу ОПК каждый по своему направлению Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Украинский МИД отверг мирную инициативу Китая и Бразилии, предусматривающую альтернативную Швейцарской мирную конференцию с участием РФ и Украины, 4 июня министр иностранных дел Китая Ван И (на фото) заявлял, что инициативу поддержали 26 стран. Украинская сторона в ответ сообщила, что единственным справедливым основанием для достижения мира является формула президента Украины Владимира Зеленского Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото В ходе переговоров в Маниле президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего (справа) направить в страну психотерапевтов для оказания помощи украинским военным, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации филиппинского лидера Фото: Reuters Предприятия ВПК Украины сообщили правительству о мобилизации своих сотрудников при сверке данных в территориальных центрах комплектования (аналог российского военкомата), несмотря на право бронировать от призыва до 100% рабочего штата. Обращение в адрес властей подписали более 40 оборонных предприятий, сообщило 3 июня украинское издание «Страна.ua» Фото: Efrem Lukatsky / AP Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области, сообщил 3 июня замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Нидерланды намерены передать Украине 24 истребителя F-16. Они могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России, заявила 3 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters 2 июня ВСУ около 190 раз атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, по региону было выпущено свыше 130 снарядов. При детонации боеприпаса погиб замглавы Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. В поселке Ивня после взрыва украинского дрона загорелась кровля супермаркета Фото: @vvgladkov Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (слева) 2 июня на полях форума «Диалог Шангри-Ла» обсудили усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности Фото: Reuters Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, заявило 2 июня Минобороны РФ Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Российские следователи направили в суд почти 300 уголовных дел в отношении 458 украинских военных, причастных к обстрелам Донбасса, вынесено уже 250 приговоров, сообщили 2 июня в пресс-службе СКР Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 1 июня в Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине Фото: Reuters / Bernadett Szabo 1 июня Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины и местам хранения западной военной техники в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики Фото: @V_Zelenskiy_official По данным Минэнерго Украины, в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики. В «Укргидроэнерго» назвали критическими повреждения оборудования на двух ГЭС. В Винницкой области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщило Министерство внутренних дел Украины Фото: МВД Украины 7 июня Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки / купить фото Смотреть

10:24. Страны G7 безосновательно обвиняют третьи государства в участии в продолжающемся конфликте на Украине вместо содействия его урегулированию, заявил агентству Bloomberg представитель МИД Китая.

10:22. НАТО не опасается, что другие страны альянса откажутся поставлять оружие на Украину вслед за Венгрией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

9:53. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и немецкий оборонный концерн Rheinmetall подписали меморандум о взаимопонимании, который задает рамки стратегического сотрудничества на ближайшие годы, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

9:52. России объявили «войну без правил», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя американские санкции.

9:29. Financial Times: Всемирный банк может быть задействован в предоставлении Украине кредита под залог доходов от замороженных активов России в рамках совместного плана стран G7.

8:55. CNN: лидеры стран G7 объявят о соглашении о предоставлении Украине кредита в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

8:28. Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из обещанных 50, сообщил министр обороны североамериканской страны Билл Блэр.

8:25. В Кировском районе Калужской области найдены обломки ранее сбитого беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.

8:23. Nikkei: лидеры G7 по итогам саммита в Италии призовут к оказанию Украине военной помощи в области противовоздушной обороны.

8:22. Глава управления по координации государственной политики Пан Ги Сон будет представлять Республику Корея на конференции по Украине в Швейцарии, сообщили ТАСС в южнокорейском МИДе.

8:10. Минобороны РФ сообщило об отражении атак беспилотниками в ночь на 13 июня. Три БПЛА были сбиты над Ярославской областью, один — над Владимирской.