Карта военной операции на 13 июня 2024 года

Российские военные за сутки отразили 13 контратак ВСУ, из них восемь — в Харьковской области, сообщило 13 июня Минобороны РФ. Группировка войск «Север» заняла более выгодные позиции, подразделения «Запада» и «Центра» улучшили положение по переднему краю. Средства ПВО сбили 33 беспилотника, а также четыре реактивных снаряда Vampire и HIMARS. Ночью три БПЛА были перехвачены над Ярославской областью, один — над Владимирской. В Кировском районе Калужской области найдены обломки дрона, заявил губернатор Владислав Шапша.

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В поселке Гольмовский Никитовского района Горловки под обстрел попали двое сотрудников телеканала НТВ, а также сопровождавший их офицер. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, журналисты получили минно-взрывные травмы, их доставили в больницу. Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что оператор Валерий Кожин умер.

По информации «РИА Новости», за прошедшие сутки ВСУ нанесли 35 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Херсонской области. В Новой Каховке в результате прилета снаряда погибла пенсионерка, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Кроме того, по словам господина Сальдо, украинские войска обстреливают леса и поля, где началась уборка раннего урожая, чтобы спровоцировать пожары. Также ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, применив более 30 дронов и выпустив свыше 160 боеприпасов, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве и Днепре. Воздушная тревога объявлялась в Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. По данным украинского издания «Бабель», в Киевской области уже более суток тушат пожар на промышленном предприятии, возникший из-за «падения обломков».