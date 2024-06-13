50,5 миллиарда долларов составило в январе—апреле этого года внешнеторговое сальдо РФ, сообщила Федеральная таможенная служба. Рост относительно такого же периода 2023 года — 18,8%. Экспорт товаров из РФ в январе—апреле снизился в годовом выражении на 0,3%, до $135,1 млрд, импорт — на 9,1%, до $84,6 млрд. Российские поставки в Европу составили $21 млрд, сократившись на 39,7%, в Азию — $101,4 млрд, увеличившись на 11,1%, в Африку — $7,8 млрд (плюс 32,2%), в Америку — $4,8 млрд (плюс 39,6%). Импорт в РФ из Европы за январь—апрель составил $22,2 млрд, сократившись на 19,2%, из Азии — $56,5 млрд, снизившись на 3,6%, из Африки — $1,1 млрд (минус 4,5%), из стран Америки — $4,5 млрд (минус 18,9%).

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