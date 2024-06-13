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Коммерсантъ FM
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Доставка еды отправляется в регионы

Grow Food решил развиваться по франшизе

Онлайн-сервис по доставке рационов питания Grow Food, только выйдя в офлайн-сегмент с розничными точками, решил развивать их по франшизе. Спрос на готовую еду растет, особенно в регионах, но компании будет сложно привлечь франчайзи, считают эксперты. По их мнению, пока оператору «непросто продемонстрировать экономическую эффективность» даже собственных точек из-за небольшого их числа.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сервис доставки рационов питания Grow Food запустил франшизу на открытие кафе, рассказали “Ъ” в компании. Новые точки появятся на небольших площадях в офисных и торговых центрах, а также в вузах и транспортных хабах.

В апреле 2024 года стало известно, что Grow Food намерен развивать собственную сеть кафе (см. "Ъ-СПб" от 10 апреля). Франшиза — возможность быстрее масштабировать офлайн-бизнес бренда, поясняет CEO розничного направления Grow Food Максим Яковлев. Предложение станет актуально, в частности, для развития регионального бизнеса, поскольку в других городах количество точек, специализирующихся на продаже готовой еды, заметно меньше, чем в Москве, отмечает топ-менеджер.

Grow Food был запущен в 2015 году Даниэлем Гальпером и Павлом Паскарем. В феврале 2024 года совладельцем Grow Food стала инвесткомпания Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова, сообщил Forbes. По подсчетам Infoline, Grow Food занимает второе место на рынке доставки рационов питания, а его выручка за 2023 год составила 4,27 млрд руб.

Для Grow Food продажа франшизы помогла бы загрузить производственные мощности, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. К тому же на рынке нет франшиз с бизнес-моделью и продуктом, похожих на «Милти», и если появится франшиза подобного рода, то она будет востребована, считает сооснователь Top Franchise Виктор Большаков. Однако сегмент здорового питания в общепите довольно конкурентен — здесь помимо «Милти» представлены «Вкусвилл», Prime и ряд других игроков, предупреждает господин Бурмистров.

Тем не менее франшизы на рынке общепита остаются одними из самых привлекательных среди потенциальных бизнесменов, указывает Виктор Большаков. По подсчетам эксперта, в январе—мае 2024 года спрос на такие проекты вырос на 3% год к году. Интерес к франшизам кафе и магазинов, предлагающих ассортимент готовой еды, в январе—марте 2024 года вырос на 6% год к году, подсчитали в Franshiza.ru.

В январе—апреле 2024 года оборот российского ресторанного рынка вырос на 14% год к году, до 1 трлн руб., следует из данных Росстата. Число покупок в заведениях общепита в январе—мае 2024 года — на 6% год к году, а обороты таких точек — на 15%, подсчитали аналитики платформы «Чек Индекс». Средний чек, по их данным, вырос на 9% год к году, до 993 руб.

Интерес игроков к продаже готовой еды в офлайне связан с изменением потребительского поведения и трендом на покупку такого питания в регионах, где пока низкая конкуренция среди специализированных операторов, считает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Она полагает, что Grow Food сделает акцент на развитие своей франчайзинговой программы именно в регионах, оставив столичные локации для собственного развития.

Продажи рационов питания и наборов для приготовления блюд с доставкой в 2024 году могут вырасти минимум на 10%

Учитывая, что сервис Grow Food не так давно начал развивать офлайн-точки, вряд ли у него есть устойчивая финансовая модель, которую можно предлагать франчайзи, считает основатель Elementaree Ольга Зиновьева. Как правило, владельцы бренда сначала «обкатывают» бизнес-модель на своих точках и только «через некоторое время» начинают продавать франшизы партнерам, поясняет она.

«Grow Food будет непросто привлечь франчайзи, в том числе потому, что еще нет "модельных объектов", которые могли бы продемонстрировать экономическую эффективность в различных локациях»,— соглашается Михаил Бурмистров. Пока офлайн-точки не отработают хотя бы год, предупреждает Виктор Большаков, лучше не торопиться покупать франшизу.

Дарья Андрианова

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