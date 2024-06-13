У угольщиков развивается FOBия

Угольщики готовятся к рассмотрению налогового законопроекта, по которому ставка НДПИ для отрасли будет привязана к мировым ценам. Участники рынка выступают против использования для расчета котировок в дальневосточных портах и считают, что цена отсечения не соответствует операционной безубыточности. Аналитики говорят, что изменения могут затруднить исполнение контрактов с согласованными ценами, и видят риски подорожания угля на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минэнерго рекомендовало угольным компаниям предоставить свои оценки изменения налоговой нагрузки на отрасль, следует из протокола совещания в министерстве 5 июня (есть у “Ъ”). В Минэнерго не ответили на вопросы “Ъ”. В угольных компаниях комментарии не предоставили.

Повышение налогов предусматривается поправками к Налоговому кодексу, внесенными в Госдуму правительством в начале июня. Согласно поправкам, для энергетического угля предлагается к ставке НДПИ применять коэффициент КЭНРГ, на который ставка будет увеличиваться. В этом коэффициенте учитывается средняя за налоговый период мировая цена на уголь по индексу FOB Восточный NAR 5500 и средний курс доллара к рублю. Пороговой должна быть стоимость угля $100 за тонну.

Для коксующегося угля предусмотрена привязка НДПИ к цене в дальневосточных портах вместо ранее используемого индекса SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal. Пороговым значением в данном случае принято $140 на тонну. Конкретный базис для коксующегося угля не указан. Участники совещания, как следует из протокола, хотят получить разъяснения Минфина о том, какой базис планируется использовать. В министерстве уточнили “Ъ”, что «вопрос прорабатывается».

Угольные компании, как следует из протокола, считают некорректным использовать индекс FOB Восточный при расчете НДПИ на энергетический уголь.

По мнению участников рынка, это ведет к фактической зависимости ставки НДПИ от ежемесячного уровня мировых цен и колебания курса доллара США, что будет существенно сказываться на внутренних ценах на уголь, а также на стоимости электрической и тепловой энергии для российских потребителей.

По мнению участников совещания, индекс FOB Восточный также не может быть индикатором для направлений поставок через порты северо-запада и юга. Как правило, цены на основном для российского угля восточном направлении выше, чем на северо-западном и южном.

Порог применения коэффициента КЭНРГ, рассчитанный исходя из индекса FOB Восточный, не соответствует уровню операционной безубыточности, определенной Минэнерго в $107 за тонну, считают участники совещания.

В протоколе говорится, что угольные компании должны представить предложения до 6 июня. По данным “Ъ”, 10 июня в правительстве прошло совещание по вопросу налогообложения и экспортных пошлин на уголь у вице-премьера Александра Новака. На сайте Госдумы сказано, что рассмотрение налогового законопроекта запланировано на 20 июня.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор икс» Максим Худалов отмечает, что привязка НДПИ к экспортной цене может привести к росту налогов в случае восстановления котировок на мировых рынках.

В таком случае себестоимость добычи угля для внутреннего рынка может увеличиться, и компенсировать этот рост увеличением цены для энергетиков не получится, так как в отрасли действуют годовые контракты, поясняет он.

Кроме того, уточняет господин Худалов, поставщик зачастую технологически привязан к потребителю, и найти замену в случае невозможности согласовать уровень цен будет сложно.

Привязываться к экспортным котировкам при расчете НДПИ неправильно, поскольку не весь добываемый уголь идет на экспорт, считает руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов. По его мнению, рост НДПИ может привести к увеличению цен на уголь на внутреннем рынке, что спровоцирует удорожание электроэнергии. Более корректным, уточняет эксперт, будет сохранение методики расчета ставки НДПИ через коэффициент-дефлятор без корреляции с динамикой мировых цен.

Евгений Зайнуллин, Дмитрий Козлов