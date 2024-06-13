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Туляремия или «малая чума»: симптомы, переносчики, профилактика и лечение

Туляремия, также известная как малая чума,— острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Francisella tularensis. О симптомах, формах болезни, переносчиках инфекции и лечении — в справке «Ъ».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Причины болезни

Возбудителем туляремии является грамотрицательная коккобактерия Francisella tularensis. В почве она сохраняется от двух недель до двух месяцев, в воде — до трех месяцев, в шкурках больных грызунов — до месяца, на пищевых продуктах — от 8 до 30 дней, а в мороженом мясе — до трех месяцев.

Источником инфекции в большинстве случаев являются мелкие животные, а также членистоногие кровососущие. Основную опасность для человека представляют различные грызуны (полевки, водяные крысы, домовые мыши), домашние животные и скот, некоторые виды птиц (глухарь, перепел, чайка, курица), земноводные (лягушки, жабы).

Болезнь поражает лимфатические узлы, кожу, слизистые оболочки глаз, а также легкие и кишечник. По причине того, что туляремия относится к числу наиболее заразных недугов, ее называют малой чумой.

Симптомы болезни

Инкубационный период туляремии, как правило, длится 3–7 дней, но может достигать и 21 дня. Болезнь начинается с повышения температуры тела до 38–40 градусов. Для инфекции характерна обильная потливость, потеря аппетита, головокружение, нарушение сна, заметная отечность лица, которое приобретает синюшный оттенок при тяжелой форме болезни.

Другие симптомы:

головная боль и боль в мышцах;

увеличение лимфатических узлов;

озноб;

появление носовых кровотечений;

нарушение пульса;

конъюнктивит;

бессонница или сонливость;

точечные кровоизлияния на слизистой рта;

сыпь.

Наиболее частая форма туляремии — бубонная. Она характеризуется тем, что через несколько дней после заражения у больного увеличиваются лимфатические узлы, чаще всего подмышечные и шейные. Бубоны имеют четкие увеличенные контуры около 5 см. Со временем они размягчаются и могут вскрыться с выделением гноя.

Возможные осложнения

При своевременном лечении туляремия проходит без опасных последствий для организма. У переболевшего формируется пожизненный иммунитет. Осложнения могут возникнуть у пациентов со сниженным иммунитетом, а также при хронических заболеваниях. Среди тяжелых осложений:

сепсис;

инфекционно-токсический шок;

менингит и менингоэнцефалит.

Болезнь может привести к летальному исходу в 10–15% случаев, а если перейдет в более серьезную стадию, например брюшной тиф, риск составляет около 35%. Специальные препараты понижают вероятность развития болезни приблизительно до 1%.

Существуют прививки от туляремии, но они не входят в национальный календарь, их делают выборочно. В зоне риска те, чья деятельность связана с земляными и лесными работами.

История болезни

В России туляремию впервые зарегистрировали в 1926 году в низовьях Волги. В 1990-е годы количество заболевших колебалось от 100 до 400 человек в год.

Тогда вспышки были зарегистрированы в Башкирии, Ростовской, Смоленской и Оренбургской областях и Москве. Большинство случаев заражения произошло в 2013 году — в Ханты-Мансийске от болезни пострадало 840 человек.

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