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Коммерсантъ FM
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«Хезболла» продемонстрировала Израилю массовость

Группировка нанесла самый мощный удар по израильскому северу с начала войны в Газе

«Хезболла» и Израиль подошли к самому опасному моменту с начала войны в Газе. 12 июня ливанская группировка выпустила по северу Израиля более 170 ракет, назвав это возмездием за убийство своего командира Талеба Абдаллы и пригрозив новыми ударами. На этом фоне в Израиле все громче звучат призывы вторгнуться в южный Ливан, чтобы раз и навсегда покончить с «Хезболлой».

Фото: Leo Correa / AP

Фото: Leo Correa / AP

В среду «Хезболла» сообщила в соцсетях, что нанесла удар по военным объектам на севере Израиля. В частности, ливанцы утверждают, что поразили завод оружейной компании Plasan, а также военную базу в Амиаде и штаб-квартиру департамента воздушных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на горе Мерон. Кроме того, ударам подверглись города Тверия, Цфат и Рош-Пина.

ЦАХАЛ подтвердил, что «Хезболла» целилась по военным объектам на горе Мерон, однако не уточнил, пострадали ли они. В ведомстве уточнили, что ракета поразила здание завода Plasan, там вспыхнул пожар.

По данным ЦАХАЛа, за день «Хезболла» трижды атаковала израильские северные районы, выпустив в общей сложности более 170 ракет.

Армия подчеркнула, что в результате атаки никто не пострадал, однако в ряде приграничных областей начались лесные пожары. В ответ израильские военные нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Южном Ливане.

Как утверждают в ливанской группировке, массированная атака стала ответом на израильский удар 11 июня по Жуайе, примерно в 15 км от границы с Израилем, в результате которого погиб командир группировки Талеб Абдулла, отвечавший за операции на юге Ливана, и еще три высокопоставленных командира «Хезболлы».

Как следует из официальных подсчетов израильской стороны, с начала войны в Газе в октябре прошлого года ЦАХАЛ ликвидировал 320 боевиков «Хезболлы», активно поддерживающей «Хамас». За то же время жертвами ударов со стороны Ливана стали 18 израильских солдат и десять мирных жителей.

За последний месяц «Хезболла» и Израиль серьезно повысили градус напряженности и расширили географию ударов.

По подсчетам израильского аналитического центра «Альма», май стал месяцем с наибольшей (начиная с октября 2023 года) интенсивностью атак «Хезболлы» против Израиля — группировка совершила 325 нападений. Центр не ведет подробной статистики о количестве израильских ударов по территории Ливана, но, вероятно, речь идет примерно о сопоставимом числе: ЦАХАЛ старается не оставлять атаки «Хезболлы» без ответа.

Июнь обещает затмить майскую статистику. Началом нынешнего витка эскалации можно считать 3 июня, когда израильские военные атаковали сирийский Алеппо. В результате удара были убиты 17 сирийских и иранских военных, включая генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саида Абияра. Глава КСИР Хоссейн Салами пообещал, что Тегеран не оставит гибель военного без ответа. Учитывая тесные связи «Хезболлы» и Ирана, ливанская группировка также присоединилась к угрозам возмездия. Затем в течение недели практически каждый день «Хезболла» вела интенсивные обстрелы севера Израиля, увеличив не только количество ударов, но и их точность.

Так, 5 июня группировка ударила по батарее системы ПВО «Железный купол» в Рамот-Нафтали. Погиб один военный ЦАХАЛа, еще девять пострадали. А 10 июня Израиль нанес самый глубокий удар по Ливану, атаковав район Хермель на северо-востоке страны. Целью израильтян был конвой грузовиков, въехавших из Сирии. Погибли пять человек.

По мнению экспертов, Израиль может начать полномасштабное вторжение в южный Ливан, как это было в 2006 году.

Тем более что израильское руководство всерьез обсуждает эту опцию. Так, 8 мая глава Минобороны Йоав Галант отметил: ливанцам грозит «горячее лето», если «Хезболла» не прекратит наносить удары. А 5 июня министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху открыть в Ливане второй фронт — сразиться с «Хезболлой» и уничтожить ее.

Еще в апреле израильский 13-й канал сообщал, что ЦАХАЛ завершил подготовку к потенциальным военным действиям на севере страны. По его данным, первоначальный план военных — отбросить бойцов «Хезболлы» на 8–10 км вглубь ливанской территории. Де-факто это бы соответствовало сути принятой в 2006 году резолюции 1701 Совбеза ООН, которая предписывала «Хезболле» отвести своих военных до приграничной реки Литани.

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12 июня, как пишет газета Haaretz, в правительстве Израиля всерьез начали обсуждать, наносить ли ответный массированный удар по «Хезболле». По данным СМИ, по состоянию на среду ЦАХАЛ не принял решения, но склонялся к тому, чтобы и дальше ограничиваться точечными операциями против военачальников ливанской группировки.

Тем временем ливанская газета «Ан-Нашра» сообщила: «Хезболла» стремится продемонстрировать Израилю свои способности, но по-прежнему тщательно выверяет свои атаки, чтобы не дать израильтянам безусловного повода для начала полномасштабного вторжения.

Эльнар Байназаров

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