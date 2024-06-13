Дачники выбились из колеи

Столичные власти завершили программу ремонта дорог, ведущих к подмосковным СНТ, обратил внимание “Ъ”. В мэрии “Ъ” заявили, что отремонтировали более 330 дорог к 1,22 тыс. СНТ, которые были созданы при участии правительства Москвы. На территории таких товариществ, по данным чиновников, проживают более 326 тыс. москвичей. Московское правительство с 2018 года выделяло в рамках упомянутой программы по 1 млрд руб. ежегодно. Всего в Подмосковье около 12 тыс. СНТ, обращают внимание эксперты, и лишь 20% проложенных к ним путей находятся в удовлетворительном состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московские власти больше не будут финансировать ремонт подъездов к приусадебным участкам москвичей в Подмосковье

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Московские власти больше не будут финансировать ремонт подъездов к приусадебным участкам москвичей в Подмосковье

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” обратил внимание на появившиеся в соцсетях сообщения дачников о прекращении финансирования капремонта и ремонта дорог к СНТ в Подмосковье. Данные работы, следует из официальных документов, финансировались с 2018 года в рамках подмосковной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», но основную долю средств — 1 млрд руб.— выделяло по межбюджетному трансферту правительство Москвы по соглашению с областными властями. В 2024 году финансирование со стороны столицы сократилось почти в десять раз, что зафиксировано в последних редакциях программы.

В 2024 году на ремонт дорог к СНТ предусмотрено 120 млн руб., оставшихся от реализации ранее заключенных соглашений, пояснили “Ъ” в подмосковном минтрансе.

«В настоящий момент вышеуказанные средства переведены в бюджет Подмосковья и включены в госпрограмму "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2029 годы",— пояснили в министерстве.— Дополнительное финансирование со стороны Москвы на ремонт и капремонт дорог к СНТ на территории Подмосковья на 2024 и последующие годы не предусмотрено».

В департаменте развития новых территорий Москвы, отвечая на запрос “Ъ”, пояснили, что с 2018 года мэрия финансировала дорожные работы к «крупным массивам садовых объединений москвичей, которые в разные годы были созданы при участии правительства Москвы и профсоюзных организаций». В 2023 году, к примеру, сообщалось о ремонте дорог к СНТ «Родничок», «Рыжик», «Старица», «Белая дача», «Осень», «Богдановка», «Простоквашино», «Мичуринец» «Дружба» и «Балтика». В 2021 году глава департамента Владимир Жидкин обращал внимание, что на территории областных СНТ проживают около 4 млн москвичей. Всего за время программы, сообщили “Ъ” в ведомстве, в нормативное состояние привели 332 дороги общей протяженностью 370,9 км (по оценкам областного минтранса — 358 дорог протяженностью 390 км) к 1,22 тыс. СНТ, в которых проживает и отдыхает более 326 тыс. человек.

«По итогам реализации программы все крупные садоводческие кластеры москвичей на территории области обеспечены безопасными и качественными дорогами,— пояснили в департаменте.— В этой связи дальнейшее предоставление межбюджетного трансферта на вышеуказанные цели бюджетом города Москвы не предусмотрено. Правительство Московской области может продолжить реализацию программ». В ведомстве подтвердили “Ъ”, что 27 февраля вернули области неиспользованный остаток трансферта в объеме чуть более 120 млн руб.

Ремонтом дорог к подмосковным СНТ Москва занималась и до 2018 года: для этого в 2010 году было создано (и существует до сих пор) ГКУ «Развитие Московского региона». В 2021 году власти сообщали, что за десять лет учреждение построило 40 подъездных дорог к 200 СНТ. Всего, по данным Росстата на 2022 год, в московской области 44,2 тыс. км дорог общего пользования (27,2 тыс. км — местные дороги), 82% из которых с твердым покрытием. Официальной статистики по дорогам к СНТ не существует.

Москва помогла многим СНТ, причем дороги не просто ремонтировались, а оформлялись в муниципальную собственность, рассказал “Ъ” лидер общественного движения «Народный сад», директор департамента недвижимости проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев. «Но в большинстве СНТ проблема дорог остается нерешенной,— говорит эксперт.— Всего на территории области почти 12 тыс. СНТ и 8 тыс. км подъездных дорог к ним. 50% подъездных путей в собственность не оформлено. Ремонтируют их СНТ за свой счет. Остальные — оформлены в муниципальную собственность, но у Подмосковья денег на ремонт нет».

Господин Мезенцев уверяет, что не более 20% дорог к СНТ по области имеют асфальтовое или песчано-гравийное покрытие.

Эксперт говорит, что небольшая часть — около 5% СНТ — готовы на условиях софинансирования вложиться с государством в оформление документов и ремонт при условии, что дальнейшее содержание возьмут на себя власти Московской области. «Но жители большей части СНТ — это пенсионеры, у них средств нет,— говорит господин Мезенцев.— Нужно создавать в Подмосковье учреждение, которое будет заниматься всеми вопросами СНТ в комплексе (дороги, кадастровый учет, электро-, газоснабжение и т. д.) и выделять отдельное финансирование». Такой опыт, отмечает эксперт, есть в Башкирии, где создано ГКУ «Управление по развитию садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Республики Башкортостан», подведомственное региональному минсельхозу.

Как рассказали “Ъ” в Росавтодоре, существует опыт ремонта дорог к СНТ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (в Рязанской области, Удмуртии, Хабаровском крае и т. д.). «Каждый регион—участник нацпроекта самостоятельно формирует перечень объектов дорожного нацпроекта, учитывая состояние дорог, интенсивность движения транспорта, социальную значимость объектов»,— пояснили механизм в агентстве. По данным Росавтодора, общий объем финансирования всей дорожной деятельности в 2024 году составит 569 млрд руб., на эти средства запланировано построить и реконструировать в том числе более 390 км региональных и местных дорог. Нацпроект БКД в 2024 году, напомним, завершается, сейчас правительство формирует новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», в котором будут заложены работы по ремонту и строительству дорог на ближайшие годы.

Иван Буранов