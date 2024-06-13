К читателям газеты «Коммерсантъ»

Вознесение Господне

Сорок дней Воскресший Господь наш Иисус Христос являлся Своим ученикам, утверждая их в вере во всеобщее Воскресение. И, наконец, собрал Своих учеников и Божию Матерь и «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их… стал отдаляться от них и возноситься на небо…» (Лк. 24, 50–51).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это событие легло в основу двунадесятого праздника Православной Церкви — Вознесения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Святой Григорий Палама, раскрывая смысл праздника Вознесения, писал: «Как Он воскрес и вознесся, так и мы воскреснем все: вознесение же не все достигнем, но только те, у которых жизнь — Христос, и смерть — приобретение (Флп. 1, 21)», то есть только те, кто прежде своей смерти освободился от господства греха над собой через покаяние (умер для греха), будут восхищены на Небо для встречи с Господом.

Апостолы после того, как Господь вознесся, созерцали Его духовно, очами веры и поклонились Ему. Почему Вознесся Господь? Чтобы пришел Утешитель, Святой Дух, и человечество находилось под водительством Духа Святого.

Святой Максим Исповедник рассматривал всю историю человечества как историю обожения, то есть становление человека Богом: «Бог премудро разделил века, одним предназначив на осуществление того, чтобы Ему стать человеком, а другие — на осуществление того, чтобы человека сделать Богом».

Чтобы это произошло, человек должен жить верой. Недаром в народе говорят: «Праведник жив верой». Это означает, что человек ведет такой образ жизни, когда надеется не на свои достижения, а на Бога. Ведь человек как личность всегда больше того, чего он добился или упустил, он больше суммы своих достижений или падений. Вознесение Господа происходит после того, как Христос направил людей на путь покаяния и спасения, даровав им избавление от смерти. Господь примирил Бога с людьми и вознесся со словами: «Я приготовлю вам место, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14, 28). Поэтому, несмотря на разлуку, апостолы и Божия Матерь с радостью вернулись в Иерусалим (Лк. 24, 52), ведь Господь пошел приготовить место всем истинным Своим последователям. Он вознесся на Небо Своей собственной силой, чем показал Свое Божественное величие. Он возвратился туда, где пребывал от века. Богочеловек Иисус Христос восходит на Небо и с Собою в Тайну Божественной Жизни привносит всю тайну человека: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Второзак. 8, 3).

С праздником Вознесения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский