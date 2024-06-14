Как привлечь в НКО молодежь

В прошлый четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась открытая дискуссия «Маленький шаг к большой цели: включенность молодежи в благотворительную повестку страны». Молодежь представляли 40 специально отобранных старшеклассников со всей страны. Вела дискуссию телеведущая Арина Шарапова. Благотворительную повестку обсуждали пятеро приглашенных экспертов. Мы выделили в каждом выступлении одну главную мысль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники дискуссии (слева направо): член попечительского совета Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I Игорь Ромашов, президент Русфонда Лев Амбиндер, депутат Госдумы, создатель движения «Волонтеры-медики» и руководитель ассоциации «Добро.рф» Артем Метелев, руководитель департамента развития человеческого ресурса «Иннопрактики» Андрей Подольский, директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк

Фото: Галина Сидаш / Росконгресс Участники дискуссии (слева направо): член попечительского совета Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I Игорь Ромашов, президент Русфонда Лев Амбиндер, депутат Госдумы, создатель движения «Волонтеры-медики» и руководитель ассоциации «Добро.рф» Артем Метелев, руководитель департамента развития человеческого ресурса «Иннопрактики» Андрей Подольский, директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк

Фото: Галина Сидаш / Росконгресс

В Питер — через «умное» окно

Попасть на ПМЭФ школьникам было непросто. Желающие должны были придумать проект из сферы бизнеса, финансов, прикладной науки и отправить специальной комиссии презентацию. Комиссия отобрала 40 лучших проектов. Их авторы получили приглашения на ПМЭФ и джемперы с надписью Point Junior — так называется программа, благодаря которой школьники имеют возможность посещать такие мероприятия.

Проекты были интересные. Десятиклассница Елена рассказала мне про «умное» окно. Оно как бы окно, пропускает свет, но при этом и солнечная батарея, питающая током квартиру. Причем Елена его не только придумала, но и сделала действующий образец. А Артем из Курска разработал целую систему господдержки малого бизнеса. Государство ссужает банкам деньги. Банки за счет этого дают вкладчикам, решившим участвовать в программе, повышенный процент. Но у вклада условие: повышенный процент можно потратить только на продукцию малых предприятий — участников программы. В заключение малые предприятия делятся прибылью от таких покупок с государством, и получается, что всем хорошо. Не знаю, сработает ли, но закручено интересно.

Беда в том, что проекты служили исключительно для отбора на ПМЭФ — какого-то мероприятия, на котором авторы могли бы о них рассказать, организаторы не предусмотрели. По их замыслу, школьники должны были ходить по залам и сами предлагать проекты инвесторам. Где их найти и как отличить от обычных граждан?

Показать себя на открытой дискуссии школьники тоже не могли — вопросы из зала, да и вообще какую-то дискуссию регламент не предусматривал. Поэтому перейду к мыслям, высказанным экспертами.

Показать востребованность

Доктор психологических наук Андрей Подольский руководит департаментом развития человеческого ресурса «Иннопрактики» — структуры, которая в свое время объединила два фонда, помогавших студентам применять свои знания на практике. По его убеждению, чтобы привлечь куда-то молодежь, главное — показать ей, что она там действительно нужна.

В конце 2010-х, рассказал Подольский, «Иннопрактика» решила выяснить, можно ли удержать в регионах подростков, которые только что окончили школу и почти поголовно стремятся в Москву, Петербург или куда-то еще западнее. Эксперимент проводили в селе Верхние Киги, райцентре депрессивного северо-востока Башкирии. Первоначальный опрос старших школьников показал, что «куда-то уехать» собираются 80% из них. Что им не нравилось? Много чего — грязь, уродливая главная улица, убожество местного Дома ветеранов…

— Со школьниками удобно работать, они легко на все ведутся,— говорит Подольский.— Мои сотрудницы установили с ними хорошие отношения и увлекли идеей решить ими же обозначенные проблемы.

Все оказалось на удивление просто. Кто-то начал ходить к ветеранам, кто-то занялся главной улицей. Убранную территорию люди как-то сами перестали замусоривать, а местные власти выделили деньги на скамейки и деревца.

— Но горение может быстро кончиться, поэтому мы подогнали туда районную газету. Ребята увидели свои мордашки на ее страницах, увлеклись еще больше и начали мечтать о светлом будущем,— вспоминает Подольский.

«Иннопрактика» провела с ними серию встреч, чтобы совместно разобраться, что же произошло. Выяснили главное — подростки поняли, что они кому-то в Верхних Кигах нужны. А нужны ли в Москве? Кто его знает. Опрос через год после начала эксперимента показал, что уехать хотели уже только 32% выпускников.

Определить цель

Игорь Ромашов, член попечительского совета Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, считает, что у благотворительных НКО в России есть сложности с определением понятных KPI и долгосрочной стратегии. Молодые люди, говорит Ромашов, стремятся самовыразиться. И им хочется понимать, какой окончательной цели служит то, что они сегодня делают:

— Вот, к примеру, благотворительный фонд завершил год, сдал отчет в Минюст, в налоговую, а что дальше? Кто об этих достижениях знает? Что они говорят об успешности фонда? А молодежь стремится работать с лучшими в своей сфере. Будь то обычная компания или НКО.

Стать работодателем

Артем Метелев — создатель и движения «Волонтеры-медики» и руководитель ассоциации «Добро.рф», а также депутат Госдумы. Благотворительность — это не только волонтерство, говорит он. НКО может быть полноценным работодателем, где можно строить карьеру и профессионально развиваться. Этого понимания в России еще не хватает. Поэтому НКО важно, считает Метелев, искать для молодых людей сферы, соответствующие их профессиональным компетенциям:

— Маркетолог может заниматься продвижением НКО, инженер — разрабатывать коляску для паралимпийской сборной.

Научить управлять

Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, исходит из своего опыта развития движения доноров крови. И отмечает важность перехода от индивидуальной благотворительности к организаторской работе в той же сфере.

— Наши волонтеры — это ребята 20 с небольшим, сами доноры, которые решили помочь нам в организации этого процесса,— объясняет Стефанюк.— Так они приобретают навыки управления, коммуникации, командной работы. Кстати, нынешний глава Российского Красного Креста тоже в свое время был волонтером.

Научиться считать

Желание помочь другим заложено в человеческой природе. Но как понять, хорошо ли это у тебя получается? Молодым людям такая оценка особенно важна. Для этого надо относиться к благотворительности как к одному из видов предпринимательства, говорит президент Русфонда Лев Амбиндер. Отличие социального предпринимателя от обычного бизнесмена только в том, что НКО не распределяет прибыль среди учредителей, а использует ее на уставные цели. Все остальное — как в обычном бизнесе.

— У нас есть понятие себестоимости, мощности сборочных площадок, эффективности,— говорит Амбиндер.— Это позволяет нам определить, хорошо ли мы работаем и куда движемся.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»