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Коммерсантъ FM
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ЦБ: покупки россиянами валюты в мае увеличились в 2,2 раза, до 178 млрд рублей

В мае 2024 года нетто-покупки (покупки минус продажи) иностранной валюты населением увеличились в 2,2 раза по сравнению с апрелем и составили 178,9 млрд руб., следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Центробанка. Последний раз сопоставимые объемы подобных сделок регулятор фиксировал в декабре 2023 года — 179 млрд руб. Тогда ЦБ называл это рекордным показателем за весь прошлый год.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным ЦБ, нетто-покупки валюты населением увеличились на фоне укрепления рубля и сезонного повышения спроса на валюту перед летними месяцами. В апреле чистые покупки валюты составили 79,9 млрд руб., а в мае — 101,4 млрд руб. Всего в первые четыре месяца 2024 года физические лица приобретали иностранную валюту на 112 млрд руб. ежемесячно. Валюту на 107,4 млрд руб. граждане приобрели на биржевом валютном рынке, а через крупнейшие банки — на 71,5 млрд руб.

Минфин с 7 июня по 4 июля планирует ежедневно направлять на покупку иностранной валюты и золота по 3,7 млрд руб. Тем временем Центробанк планирует до 28 июня включительно ежедневно продавать валюту на 11,8 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Валютным операциям задали новые параметры».

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