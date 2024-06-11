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Коммерсантъ FM
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В мае в бюджете расцвел профицит

Мониторинг государственных финансов

Неравномерность расходов и их щедрое авансирование продолжают значимо менять баланс федерального бюджета. В мае он вновь вернулся к профициту (в размере 501 млрд руб.) после апрельского дефицита и мартовского профицита. Накопленное в 2024 году отставание доходов от расходов снизилось в полтора раза — с 1,484 трлн руб. по итогам четырех месяцев до 983 млрд по результатам пяти. Относительно размеров экономики накопленный дефицит сократился с 0,8% до 0,5% ВВП.

Заложенный в действующий закон о бюджете плановый показатель дефицита на весь год — 0,9% ВВП. Однако сейчас в Госдуме рассматривается пакет налоговых изменений, в который вошла и правка основных параметров бюджета на этот год. Дефицит повышается на 525 млрд руб.— до 2,12 трлн руб., или 1,1% ВВП. Дополнительные полтриллиона дефицита появляются из-за роста расходов на 522 млрд (до 37,18 трлн руб.) при фактическом сохранении доходов (снижаются на 2 млрд руб., до 35,06 трлн руб.). Эту правку правительство объяснило в том числе необходимостью реализации послания президента Федеральному собранию и его отдельных поручений (см. “Ъ” за 4 июня).

Внушительный же профицит мая образовался из-за существенного сокращения расходов на фоне менее значительного, но тоже снижения доходов. В марте поступления составили 3,7 трлн руб., в апреле — 3 трлн, в мае — лишь 2,6 трлн руб. Впрочем, годовое сравнение доходов (пять месяцев 2024-го к такому же периоду 2023-го) из-за эффекта низкой базы выглядит иначе — поступления выросли сразу на 46%, до 14,29 трлн руб.

Расходы бюджета по итогам пяти месяцев составили 15,27 трлн руб., что выше уровня такого же периода 2023 года на 18,9%. Динамика трат также выглядит весьма неровной. В январе они составляли 2,5 трлн, в феврале подскочили до 3,6 трлн, а в марте снизились до 3,2 трлн руб., что позволяло делать вывод о завершении «сезона авансов». Однако в апреле траты вновь выросли, составив 3,8 трлн руб., и Минфин тогда вновь объяснил это авансами и оперативным заключением контрактов. В мае же было израсходовано лишь 2,1 трлн руб.— месячный минимум трат в этом году. Впрочем, основные расходы еще впереди — исходя из поправок к бюджету, за оставшиеся до конца года семь месяцев бюджетополучателям предстоит потратить еще почти 22 трлн руб.

Вадим Вислогузов

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