Полкрая за подпись

В Забайкальском крае общественники, близкие к партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), пообещали выплатить по 1 млн руб. муниципальным депутатам, которые докажут, что на них давили в ходе подписной кампании на выборах губернатора. Подписи муниципальных депутатов необходимы всем претендентам на пост главы региона для прохождения регистрации. Доказательств давления на мундепов организаторы не приводят, однако источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, утверждает, что кандидат в губернаторы от СРЗП депутат Госдумы Юрий Григорьев — один из тех, кто рискует столкнуться со сложностями при сборе подписей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Юрий Григорьев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Юрий Григорьев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Об инициативе адвоката Дениса Курочкина и предпринимателя Льва Александрова было объявлено на прошлой неделе. Согласно ее условиям, муниципальным депутатам, если они столкнутся с принуждением поставить подпись за определенного кандидата, обещают юридическую защиту и выплату в размере 1 млн руб. за аудио- или видеозапись, подтверждающую факт давления.

«В регионе есть возможность провести яркую кампанию с конкурентными участниками,— говорит господин Курочкин.— При этом каждый из независимых от партии власти кандидатов имеет проблемы с прохождением "муниципального фильтра". Мы готовы финансово поощрять людей, готовых выявлять нарушения выборного законодательства». Адвокат заявляет, что «акция не имеет какой-либо политической окраски и не является партийной инициативой». При этом господин Курочкин не скрывает, что является членом совета забайкальского отделения СРЗП, а в прошлом году баллотировался от этой партии в краевое заксобрание.

Активист, не раскрывая подробностей, заявляет о ряде «сигналов с мест», согласно которым муниципальных депутатов якобы «чуть ли не строем гонят к нотариусам отдавать свои подписи за кого надо».

При этом на текущий момент у адвоката Курочкина в распоряжении два неподтвержденных сообщения, причем «одно из них носило явно провокационный характер».

Ранее СРЗП выдвинула кандидатом в губернаторы депутата Госдумы Юрия Григорьева: 7 июня он подал документы в краевой избирком, после чего обратился к мундепам и пожелал им «сил и терпения»: «Многим из вас придется трудно, некоторым придется выбирать между вашим внутренним убеждением и давлением на вас и ваших близких»,— написал он в своем Telegram-канале.

Для регистрации в качестве кандидата в губернаторы края каждому выдвиженцу необходимо заручиться поддержкой 8% от общего числа муниципальных депутатов региона, то есть собрать 264 подписи. В региональном отделении СРЗП не смогли оперативно уточнить, сколько муниципальных депутатов, по подсчетам партии, готовы поддержать Юрия Григорьева.

10 июня председатель избирательной комиссии края Светлана Судакова сообщила, что на пост губернатора претендуют девять человек.

Помимо господина Григорьева и действующего главы Забайкалья Александра Осипова, который вновь баллотируется в качестве самовыдвиженца при поддержке «Единой России» (см. “Ъ” от 6 мая), в избирательной кампании намерены принять участие экс-зампрокурора края Максим Шипицын (КПРФ), депутат заксобрания края Георгий Шилин (ЛДПР), пенсионер Валерий Афицинский («Зеленые»), директор ансамбля «Забайкальские казаки» Константин Коростелев («Коммунисты России»). Самовыдвиженцами также являются член Общественной палаты края Наталья Кочергина, директор бюджетного учреждения «Молодежный центр "Искра"» Вячеслав Пальшин, а также член регионального отделения Союза женщин России Валентина Подойницына.

В случае регистрации конкуренцию Александру Осипову могли бы навязать кандидаты от КПРФ и СРЗП, однако источник “Ъ”, знакомый с ходом подготовки к выборам, заявляет, что оба испытывают дефицит сторонников среди муниципальных депутатов. Лучшие шансы преодолеть «муниципальный фильтр», по его словам, у кандидатов от КПРФ и ЛДПР, но окончательное решение, помогать ли им со сбором подписей, «пока не принято». Собеседник “Ъ” не исключает, что может повториться ситуация 2019 года, когда в бюллетене не оказалось ни одного представителя парламентской оппозиции. Напомним, тогда на пост губернатора Забайкальского края претендовало девять кандидатов, но только четверо из них смогли преодолеть «муниципальный фильтр» и были зарегистрированы. В их числе были врио губернатора Александр Осипов, председатель районного отделения Всероссийского общества инвалидов Елена Краузе (Партия пенсионеров), охотинспектор Вячеслав Ушаков («Патриоты России») и предприниматель Яна Шпак (Партия роста). Среди тех, кто не смог преодолеть муниципальный фильтр, оказался первый секретарь крайкома КПРФ Юрий Гайдук. По итогам голосования Александр Осипов набрал 89,6% голосов избирателей.

Влад Никифоров, Иркутск