ВТБ отсеивает программных заемщиков

ВТБ (MOEX: VTBR) с 11 июня меняет условия ипотеки с господдержкой. Среди нововведений — повышение размера первоначального взноса, а также ограничение срока выхода на сделку по заявкам на прежних условиях. По мнению экспертов, такой подход, хотя и не противоречат условиям госпрограмм и закону, «нарушает баланс интересов банка и клиента». Повышение первоначального взноса по самой популярной программе на покупку жилья в новостройках до 60% лишает многих граждан последнего шанса ею воспользоваться. В самом ВТБ допускают, что его примеру последуют другие банки, однако они такие планы пока не подтверждают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ

ВТБ с 11 июня увеличивает с 30,1% до 60,1% первоначальный взнос по ипотеке в рамках программы «Господдержка 2020», также он больше не будет зависеть от подтверждения дохода. Об этом сообщил маркетплейс Банки.ру. По «IT-ипотеке», «Дальневосточной ипотеке» и «Арктической ипотеке» взнос составит 30,1% вместо 20,1%. По заявкам, поданным до 10 июня включительно, срок выхода на сделку будет ограничен 1 июля в рамках программы господдержки на новостройки (у нее заканчивается срок действия). По остальным — до 11 июля, или придется платить уже повышенный первоначальный взнос.

На сайте ВТБ днем 10 июня информации об изменениях не было. Однако ее подтвердили в колл-центре банка и пресс-службе: «Решение об изменении условий связано с адаптацией продуктовой линейки к меняющейся конъюнктуре рынка.

Ключевая ставка сохраняется на высоком уровне, регулятор стремится охладить рынок, льготная программа-2020, скорее всего, завершит действие в июле». В ВТБ заверили, что «заблаговременно сообщили об изменениях партнерам, которые принимают заявки от клиентов».

«Не исключаем, что подобное решение в том или ином виде примут и другие игроки, мы будем следить за ситуацией на рынке»,— подчеркнули в ВТБ. Банкиры, впрочем, анонсировать столь непопулярные меры не торопятся: ни один игрок из числа крупнейших на ипотечном рынке не ответил на соответствующий запрос “Ъ”.

В декабре 2023 года произошло очередное уменьшение компенсаций, получаемых банками за выдачу кредитов по низким ставкам, отмечает главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко: «Маржинальность таких кредитов для банков уменьшилась. Практику своих собственных ограничений на кредитование по госпрограммам банки уже применяли. Цель — сократить формирование кредитного портфеля с невыгодной доходностью. В преддверии завершения и изменения госпрограмм банк стремится выдавать только те кредиты, за которые получит компенсации».

Никаких нормативов ВТБ не нарушил. «Условия программ устанавливают минимальный первоначальный взнос, банки сами определяют дополнительные параметры»,— пояснили в институте развития «Дом.рф», который администрирует ипотечные госпрограммы.

Всего за время реализации всех льготных программ (ипотека на новостройки, «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека», «IT-ипотека») выдано 2,7 млн кредитов в целом почти на 11,8 трлн руб.

Отдельно по программе льготной ипотеки на новостройки предоставлено более 1,5 млн кредитов на почти 5,9 трлн руб., уточняют в «Дом.рф». Это самая популярная программа.

В то же время правозащитники уверены, что действия банка нарушают баланс интересов банка и клиента. «Формально вразрез с законом действия банка не идут,— признает руководитель проекта “Народного фронта” “За права заемщиков” Евгения Лазарева.— Но фактически это, конечно, можно считать нарушением баланса интересов. Готовясь оформить ипотеку по госпрограмме, заемщик, и в большинстве случаев вся его семья, занимается подбором жилья и будущего кредитора, платит за подготовку целого ряда документов, рассчитывая на вполне определенные условия». Когда в последний момент условия меняются, вся сделка может оказаться под вопросом, добавляет она. «На наш взгляд, действуя подобным образом, банки ведут себя непорядочно и серьезно рискуют потерей лояльности клиентов»,— считает эксперт.

«Увеличение взноса является значительным ограничителем для тех, кто собирался оформлять ипотеку в ближайшее время,— соглашается президент инвестплатформы “ИнвойсКафе” Геннадий Фофанов.— Больше всего это касается тех, кто целился на программу “Господдержка-2020”, так как увеличение размера взноса сразу вдвое фактически делает невозможным получить ипотеку с теми средствами, которые люди успели накопить».

Учитывая, что ВТБ выступает одним из лидеров на рынке ипотеки, такой подход будет способствовать большему снижению ипотечных выдач, которое ожидается в июле, полагает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. «Сейчас на долю ВТБ приходится точно больше трети всех ипотечных выдач в РФ,— уточняет директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК “А101” Рустам Азизов.— Таким образом, можно предположить, что новые условия окажут влияние на общий объем выдач в РФ».

Ксения Дементьева, Полина Трифонова, Дарья Андрианова